自認「受害者」 還在卸責找藉口

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中國時報

在蔡政府執政下，加害者與被害者，成了時髦名詞。繼促轉會要為「被害者」建立「加害者資料庫」。外交部上周六也發布新聞稿，對被法院認定造謠的男大生稱為「加害者」，要與相關部會研究，如何對「加害者」課以法律責任，以確保「受害者」的尊嚴與權利。促轉會經歷東廠事件，信用已蕩然無存，難道外交部要加入促轉會行列？

男大生經法院認定是造了謠，但是因未在台灣與旅日台灣人造成性命的迫切危機，所以裁決免罰。但外交部卻直接把「加害者」名稱冠在男大生頭上，這是部長吳釗燮，或是駐日代表謝長廷見獵心喜，想引導社會，把蘇處長的輕生全怪在他身上嗎?

男大生被法院認定造謠，外交部盡可去研究還可追究他的法律責任，但是以無罪推論原則而言，未經法院審判，豈可稱呼對方為加害者?

何況，男大生造謠、關西機場之亂、蘇處長輕生，這三件事沒有明確因果關係，蘇處長的生命殞落，是國人之痛，但外交部如何證明，就是這一位男大生在PTT發文，產生一連串負面反應，導致蘇處長輕生?如同藍委馬文君昨日質詢，蘇處長的輕生，難道不是因為上級長官的施壓所造成?

何況，如果男大生被外交部視為罪犯，在關西機場事件中，綠媒報導錯誤訊息「要說中國人，才能上車」，激發民眾更多負評，其中也有很多未經理智思辨的不滿情緒，發洩至我駐日代表處和駐大阪辦事處，這些綠媒引用未經查核的消息，外交部為何不追究?

民進黨在九合一敗選後，從蔡英文總統、陳建仁副總統至今還在怪罪境外假消息影響選情，到外交部不放棄要為關西機場之亂尋找卸責理由，這個政府得到的教訓顯然還不夠，民眾的不滿意度肯定還會再飆高。

(中國時報)

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