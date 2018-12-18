新台幣去蔣化 成本至少300億

2018年12月18日 01:09 中國時報 張理國 、 趙靜瑜 、 黃琮淵 ／台北報導 ／台北報導

若全面拆除蔣公銅像，恐將引起反彈。圖為榮民向蔣公銅像敬禮。（本報資料照片）

促轉會昨召開記者會報告半年任務進度，代主委楊翠表示，已將「中正紀念堂轉型建議」送交文化部，提出5項原則建議案，包括應撤出三軍儀隊、舉辦民主與人權相關展覽，並解除中正紀念園區大量運用帝王宮殿、皇室陵寢等與黨國威權相關語彙。

文化部年底提出方案

促轉會表示，中正紀念堂園區景觀，大量運用帝王宮殿、皇室陵寢的空間語彙，目的在建構黨國史觀與偉人崇拜。楊翠說，整個中正紀念堂是一個大文本，也許不一定全部都要夷為平地，但將空間語彙的敘事脈絡打斷之後，神聖感就會被打斷，像是迴廊是不是要拆？現在還沒有做成決議，但是如果把迴廊擺不同的東西，語境就會不一樣。

楊翠並表示，威權象徵像是琉璃瓦屋頂基座等等是總體的，但有趣的是，打散重做之後，感受就不一樣了，民間社會也可以提供意見，看要怎樣打散威權象徵，變成公共化的語彙。

藍委促轉型功過並陳

中正紀念堂主管機關文化部長鄭麗君表示，對於中正紀念堂轉型問題，文化部循序漸進，已經用了1年間在做社會討論，傾聽社會大眾意見，年底前將會提出初步的方案，已經透過「中正紀念堂轉型推動諮詢小組委員會」整理相關意見，會再跟促轉會討論。

藍委陳學聖則表示，他認為下周文化部提出中正紀念堂轉型，無論是怎樣的方案，都只會讓台灣社會繼續撕裂，帶來對立方的轉型不正義；他也呼籲文化部暫緩相關程序，「沒有要求功過相抵，起碼也要作到功過並陳。」

媒體會後詢問，促轉會是否主張國幣改版？楊翠說，促轉會近期已發函中央銀行了解改版事宜，希望央行具體說明台幣改版為何需要500億元？

楊翠也說，要改版的並不是全部國幣，而是存有威權象徵的國幣，包括新台幣1元、5元，及舊版10元、200元紙鈔，都有蔣介石頭像。

央行昨日回應，目前沒有改版計畫，費用算清楚後會回文給促轉會；資深台銀主管說，就算沒前央行總裁彭淮南說的500億元那麼多，但因涉及蔣中正的多為硬幣，成本占大宗，估計至少300億元。

台銀主管籲懸崖勒馬

改版會不會需要500億元？央行發行局長施遵驊解釋，彭淮南去年在立院回答立委新台幣改版提問時，促轉會還沒成立，「他講的是所有紙鈔和硬幣的更換成本」，但促轉會提的是有蔣中正的鈔幣改版成本，這兩件事其實不一樣。

央行話說得保守，台銀主管透露，就算沒有500億元，但光是去蔣加上後續配套，少說300億元，這還沒算近年原物料漲幅與發行量增加，而民眾要適應新券幣發行後的社會成本，也是看不到的，龐大支出並不值得，呼籲促轉會懸崖勒馬。

(中國時報)