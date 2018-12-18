新聞透視》不會拚經濟 只會改台幣

2018年12月18日 01:09 中國時報 張理國

行政院日前檢討敗選時說，「人民最期待政府改善經濟」，但半個多月，未見政府拚經濟的決心，反而以打擊假訊息為重。選前人民已經高喊「1124滅東廠」了，結果促轉會昨天還宣布要建立「加害者資料庫」，促轉會的「鐵腕」蓄勢待發，令人感嘆，人民想要的是手中的台幣愈多愈好，而不是把台幣改成蔡政府喜歡的樣貌。

對的事，只要有一件，民進黨即使敗選，如果能深刻反省，修正錯誤，或許人民會考慮再給機會。立法院司法法制委員會上周審查促轉會預算時，發生藍委翻桌事件，蔡英文總統立即發文說「促轉會不是東廠」，「台灣的轉型正義，依然要繼續落實、扎根，尋求真相與和解」。這樣的發言，有深刻反省嗎？

人民要拚經濟，是這次選舉送出的強烈訊息，剛因「東廠事件」挫敗的促轉會，在選後竟變本加厲，力推去蔣化、移除銅像、國幣改版，要把具有高度觀光價值的中正紀念堂改頭換面。

前促轉會主委黃煌雄直言，促轉會要浴火重生只有一次機會，還說「1124滅東廠」對民進黨的殺傷力超乎想像，應該夠清楚了。套句民進黨執委林耀文的話，「人民就是討厭你，你卻一直在做人民討厭的事」

促轉會委員葉虹靈在「除垢」一節其實說得很好，大部分國家90年代除垢就已完成，但更多研究是評估其效應到底是正是負，對民主信任、政府體制的效能是好是壞？換句話說，那些不確定、不重要的事，執政者應深刻省思，別再做來當討厭鬼了。

(中國時報)