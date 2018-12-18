張天欽下台 《除垢法》仍持續推動

2018年12月18日 01:09 中國時報 張理國 ／台北報導 ／台北報導

前促轉會副主委張天欽因為東廠事件下台，但導火線《除垢法》的研擬仍在持續推動，促轉會委員尤伯祥證實，促轉會推動的「威權統治時期人事清查處置及相關救濟程序的研究」，其中就涉及「除垢」，但研究只是起步，未來行政及立法權要有更多努力及支持，才能去落實到追究責任的問題。

尤伯祥昨在促轉會記者會中表示，將進行「威權統治時期沒收財產處理研究」、「威權統治時期人事清查處置及相關救濟程序的研究」等兩項委託研究案。

外界好奇「威權統治時期人事清查處置及相關救濟程序的研究」是否涉及《除垢法》？尤伯祥說，「除垢」的確會包括在這個研究案裡面，但這個研究案只是起步而已，還需要更多的意見和交流。

尤伯祥表示，《促轉條例》裡面其實並沒有直接以文字提到「除垢」，但促轉條例有提到要釐清壓迫體制中加害者與參與者的責任，有提到的是識別加害者及追究其責任；促轉條例只有短短21條條文，其實很難承載這麼多複雜的工作，究竟所謂的追究加害者責任，或釐清壓迫體制加害者與參與者的責任要如何進行，促轉會都希望能得到更多意見和討論，經過公民社會的共識後，形成的正式決定才會是目前這個階段最適合台灣的方式。

尤伯祥說，當委託案意見出來後，有可能成為促轉會的建議，也許會「透過其他法案或其他方式處置」，後續也要有行政、立法權的努力及支持，才能去落實到追究責任的問題。

促轉會委員葉虹靈補充說，除垢是一個大名詞，以前東歐國家都會有，國外也都有不同做法，前東德是把部分公職人員服公職的權利給剝奪，有的國家是採歷史揭露方式，例如波蘭競選公職時要誠實填報揭露資訊，但不會有任何法律上的強制作用。

葉虹靈表示，除垢只是手段之一，像韓國是審判，也有國家什麼都不做，有的國家是除垢，有的國家是寫入歷史教科書，台灣要用何方式面對，需更多討論。

葉虹靈不諱言，大部分國家在90年代就已經完成除垢，但其效應是正或負，對民主政府體制是好或壞，要透過研究綜合了解，提供促轉會參考，台灣未來應用何方式面對人事清查及加害者體制，是所有社會成員要面對的問題。

(中國時報)