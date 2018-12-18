轉型正義資料庫 明年10月完成

2018年12月18日 01:09 中國時報 張理國 ／台北報導 ／台北報導

促轉會發言人葉虹靈昨天表示，如果預算審查順利，「台灣轉型正義資料庫」預定明年二月進行人力登打工作，年中希望完成三分之二的登打作，10月希望資料庫能完成，終結過去只有受害者、沒有加害者的困境。

葉虹靈在半年任務進度報告指出，過去民主化30年來，台灣處理白色恐怖的威權遺緒，幾乎都只對受難者作補償，這次首次跨出「只賠錢」的限制，開始更全方位地去關照整個受害者以及家屬。

葉虹靈說，還原歷史真相工作重點是成立「轉型正義資料庫」，促轉會的成立就是要回答在這麼長的白色恐怖期間，誰受害、如何受害、被關多久？被如何判刑？國家做錯了什麼？誰該負責？這個資料庫就是要回答這些問題。

促轉會委員尤伯祥表示，資料庫建立的意義就是歷史真相不是專屬促轉會，也不是專屬政府，而是全民共同記憶，也是歸屬於全民的財產。

對於外界質疑促轉會不應做加害者認定，尤伯祥說，司法權當然有最終的認定權，但行政機關在行使職權時本來就可以自行調查證據並認定事實，當事人有爭議時可循司法救濟途徑到法院請求最後判定。

在半年進度報告中，促轉會代主委楊翠說，盤點全台共有51處不義遺址，國防部保密局「南所」地址更首度揭露位在台北市延平南路133巷內。促轉會也跟財政部國有財產署協調，保留安康接待室，不移撥他用；委員彭仁郁也說，促轉會半年來培訓專業療癒者，明年初會有60位專業心理師、社工師到位，協助受難者及家屬療癒。

(中國時報)