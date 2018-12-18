設立加害者資料庫 綠委保留

2018年12月18日 01:09 中國時報 郭建伸 、 周毓翔 ／台北報導 ／台北報導

促轉會擬建立「台灣轉型正義資料庫」，其中包含攸關還原歷史真相的「加害者資料庫」，擬讓各層級加害者無所遁形，引發外界爭議。綠委則認為，促轉會不應是重新製造仇恨的地方，「加害者資料庫」名稱取得不恰當，對此持保留態度。

藍委則認為，很多司法案件都已事過境遷，時空環境有所不同，不該由意識形態偏頗的促轉會來認定。

綠委蔡易餘說，加害者資料庫問題出在名字取得不恰當，促轉會應該用比較中性的名詞，轉型正義的相關事件等，不必輕易定義加害者；轉型正義的目的本來就是在找尋威權時期人權受到迫害的事件，他認為參與者未必可定義為加害者。

不過蔡易餘也說，尋求歷史真相本來就需要參與者名字，若連觸碰名字都不敢，也就不用處理轉型正義了。

綠委張宏陸說，若資料庫要處理到加害者，應該待所有資訊確定，大家做了結論，再去做這件事情，歷史評價總是有兩面，若有這個資料庫，應該要正反兩面都放進去，「促轉會是把歷史真相找出來，而不是重新製造仇恨的地方」，他對加害者資料庫也持保留態度。

國民黨團書記長曾銘宗質疑，促轉會要如何認定誰是加害人？很多司法案件都已經事過境遷，當時的背景無論從政治、經濟，甚至法律都跟現在不同，即使是過去的司法案件也經過層層審查，現在促轉會要如何認定？就由這幾個意識形態偏頗的委員來認定嗎？

曾銘宗表示，促轉會的目的是還原歷史真相及促進社會和解，促轉會是想更加深社會對立嗎？他也直指促轉會代理主委楊翠，她代理主委已經是違法了，既然是違法代理主委，就不應該再做任何決策，到時候大家又來質疑她是否符合公平正義，違法主委還要做違法違憲的事，假裝自己是正義使者，「簡直誇張好笑、荒謬！」

藍委賴士葆提案擬提案廢止《促轉條例》，賴士葆表示，他支持促轉的功能，但是促轉會的功能是要「和解」不是「鬥爭」，如果要拿促轉會來搞鬥爭，他絕對反對，因此提案廢除。賴也指出，促轉會許多功能在現有法律都能解決，至於不足的部分，他也會透過提案修正《檔案法》與《二二八事件處理及賠償條例》來處理。

(中國時報)