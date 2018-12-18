新聞透視－解鈴還須繫鈴人 柯市長快建蛋

2018年12月18日 01:09 中國時報 林縉明

「台灣社會已不需要發現與解釋問題的人，把問題解決最重要。」這話，是柯文哲對近日因大巨蛋與文化部溝通發生爭議時，下的註解，只是聽來異常諷刺，究竟是誰一腳把大巨蛋踹為弊案、勒令遠雄停工，到如今要求中央收爛攤？想問柯市長，難道這話可以套在別人頭上，卻不適用於自身？且首都市長姓柯，不姓蔡，更不姓鄭，請饒過台北市民，解決拖了近4年無法完工的大巨蛋吧！

爭議無共識 責任推前朝

遠雄大巨蛋原定2015年底完工，但2014年底柯文哲上任後，把大巨蛋當弊案打，隨後又成立大巨蛋安檢小組，宣稱大巨蛋不安全，甚至把停工責任推給前朝，並聲稱對遠雄抱持「不放水、不刁難」態度，如今雙手一攤，要中央協助收拾爛攤子，不然大巨蛋無法解套，這如意算盤打得真是「搭搭響」。

柯文哲上任後4個月，火速以大巨蛋量體太大，若發生災難人員無法及時疏散，以不安全及未按圖施工為由，勒令要求遠雄停工，雙方僵持近4年，對於容留人數、樓地板面積等爭議無法達成共識，柯市府一度以解約試圖脅迫遠雄就範，但遠雄不甘示弱，從都審會撤案，大巨蛋僵局成為柯的罩門。

對於大巨蛋，柯對外不斷強調「不放水、不刁難」，審查公開透明，今年2次都審大會還全程直播，但在拆不掉，卻也拉不下臉皮讓大巨蛋復工情況，市府不斷要求遠雄遞件都審會，只能讓沒有結論的會議無限循環。

眼看大巨蛋僵局無解，柯文哲又把責任推給中央，強調「大巨蛋是歷史共業」，蓋的地點不是他決定，現在要拆也不容易，如果要繼續蓋，中央要提供國父紀念館廣場及地下連通道協助疏散，責任一推二五六，「千錯萬錯都是別人的錯。」

大巨蛋復工 柯握決定權

大巨蛋是否復工其實決定權全在柯市府手上，若面對大巨蛋始終擺爛，什麼事情都不做，那柯文哲豈不是打臉自己的信念，不僅對市民無法交代，還要拉中央下水，作法令人無法苟同。

風涼話，誰都會講，但解鈴還須繫鈴人，已無連任包袱的柯市長，不管是否欲競逐2020，趕緊解決大巨蛋，相信有百利而無一害。

(中國時報)