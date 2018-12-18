停工損失逾百億 業界樂聞續蓋

2018年12月18日 01:09 中國時報 黃有容 ／台北報導 ／台北報導

大巨蛋停工後經過多年風風雨雨，因為文化部部長鄭麗君要北市府對大巨蛋續建與否明確表態。台北市長柯文哲17日突然鬆口續蓋有望，地產業界皆表示「樂觀其成」。據了解，大巨蛋拖的這幾年，除鏽、包商停工成本等有形損失就約100億元，這還不包括商譽、營業延緩等無形損失。

自台北市政府2015年5月20日勒令遠雄全面停工後，知情人士證實，這3年半以來，大巨蛋的除鏽成本約20億元，以及超過百家的下包廠商停工成本約80億元，總計逾100億元；原本早該完工的大巨蛋，在這段期間歷經合約、安全問題等爭議，遠雄商譽蒙受損失，以及營業延緩等，這些無形損失，難以計算。

不過，近期北市府又把大巨蛋問題丟向文化部，指稱是文化部的因素導致「卡蛋」，鄭麗君再將球拋回給柯文哲，要求北市府表態，柯文哲回應一句，「不拆就是要蓋，不然要幹什麼？」強調要把問題解決，而不製造問題，似乎是大巨蛋的未來曙光。

仲量聯行總經理趙正義表示，「台灣需要一個大巨蛋」，如果遠雄大巨蛋能繼續往前走，業界都樂觀其成，也能讓投資人恢復信心，更推動都市經濟。知情人士透露，過去爭議最大的安全問題其實已經釐清，現在甚至可說「沒有問題」；有業界人士認為，如果柯文哲也願意繼續蓋，雙方目標一致，有共同方向，就不要計較什麼損失了。

(中國時報)