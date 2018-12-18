政策說變就變 企業像遇到鬼

2018年12月18日 01:09 中國時報 黃琮淵

擺了近4年的大巨蛋決定續建，反映出台灣從中央到地方政府，上至能源政策、勞工一例一休，下至地目變更、執照核發，「一拖、二鬧、三上銬」的戲碼反覆上演，早就令企業敬而遠之，這種若把政客鬼話當真，就可能血本無歸的投資環境，比遇到鬼還可怕。

能源政策，那種明知無法穩定供電卻偷偷降載的；勞工政策，那心裡最軟的一塊，變成挑軟的吃；甚至最經典的彰銀案，說好要被併的都還可反咬對方365億元，慘事不勝枚舉，統統說明一件事情，政府不可信。

別以為這種不可信，只有擺脫不了意識形態的中央政府，這幾年地方政府有樣學樣。看看柯P在上任時說要徹查的5大弊案，先低調變成5大案，然後就…沒了，弄了一圈，大巨蛋居然回到原點，要繼續建了。

這操作手法最可議的，就是不管當初合約怎麼簽，都可以翻盤（反正軍公教退休金都可以翻了），找不到正當性，就先扣個帽子，抓不到證據就先定個官商勾結的罪證，反正篤定反商情緒對己有利，企業注定難翻身。

問題在於，如果簽好的合約都可以翻臉不認帳，哪個企業敢當真？如果換個黨（或人）執政，押不對寶，就得被清算，有建照沒使照，有使照還是每天被關照，又要如何經營？這政府早就成為企業經營的最大風險。

政府如果有錢，任性點也就算了，偏偏政府沒錢、效率又差，缺不了民間企業配合。只是政策缺乏一致性，已經成為常態，濫用民粹就能將企業打成過街老鼠，不服就等著坐牢，當台商都躲得遠遠的，外資又怎會想來？

拚經濟成為顯學，政治人物呼籲企業投資早就有嘴說到無涎，但到底是誰逼走了台灣企業？你我心知肚明。

只是可憐了台商，有能耐僅靠一卡皮箱，在全世界攻城掠地，卻敗給自己人，敵不過政府這樣的豬隊友，排名持續衰退的國家競爭力，說明了一切。

(中國時報)