大巨蛋疑復工 都發局保證沒放水

2018年12月18日 01:09 中國時報 林縉明 ／台北報導 ／台北報導

北市府在2015年5月20日以遠雄未按圖施工，對大巨蛋勒令停工，但最近民眾發現巨蛋屋頂已封板，質疑大巨蛋復工，甚至已達完工階段。對此，北市都發局長林洲民表示，目前遠雄施作是14項防災維護工程之一，依規定內裝仍在停工階段，建管處每周5次現場勘查拍照，絕對沒有全面復工情況。

大巨蛋停工超過3年，因市府認定遠雄有79處結構未按圖施工，都發局於2015年依法勒令停工，經遠雄向台北高等行政法院提起行政訴訟，都發局去年4月基於防災維護，同意防洪排水、屋頂鈦版、影城及商場洞外牆等14項工程得以復工，但大巨蛋仍須經過性能審查、都審、環差、建照變更才能申請全面復工。

今年9月大巨蛋睽違2年9個月再度進入台北市都市設計審議委員會大會，遠雄與北市府針對交通、容留人數及建築技術規則交鋒，歷經兩次都審大會，雙方仍未達共識，尚未進入逐條審查階段。近期隨著大巨蛋屋頂、影城及商場外牆逐漸完成，且網路流傳巨蛋內部疑似出現球場形狀，遭質疑遠雄偷偷施作市府未同意復工項目，對此，遠雄發言人楊舜欽澄清，現在進行的是都發局同意的14項工程，預計明年中完成，沒有多做也不會多做。

「絕對沒有放水！」林洲民表示，建管處每周都會派員到場勘查施工情況，並每周三於大巨蛋園區防災避難安全資訊專區網站更新照片，未發現遠雄有進行內裝或逾越復工的項目，大巨蛋全面復工須經都審、環差並行審查，接著是建照、使照審查。此外，北市府希望文化部讓出國父紀念館大客車停車場管理權，協助打通地下連通道至國父紀念館廣場，成為大巨蛋防災疏散通道。

林洲民表示，我們在意的是緊急疏善逃離現場時間，現在有忠孝東路逸仙路、忠孝東路光復南路、光復北路市民大道等3疏散口，若打通地下2樓連通道，有助於疏散容留人數。

(中國時報)