2018年12月18日 01:09 中國時報 張立勳 ／台北報導 ／台北報導

大巨蛋遭柯市府勒令停工，歷經4年爭議，台北市長柯文哲面對文化部長鄭麗君提問，脫口說出，「不拆就是要蓋，不然要幹什麼？」藍綠議員17日痛批，柯文哲選前態度投機，拆不拆把大家搞得雞飛狗跳，選後就說出了真心話，且竟然在未向市民交代公安疑慮前，就把大巨蛋當成和蔡政府政治談判籌碼，非常不道德。

民進黨議員簡舒培表示，柯文哲總是告訴市民，大巨蛋審議絕對公開透明，昨天卻直截了當的說「不拆就是要蓋」，讓人質疑的是，以前提出的安全疑慮難道已經解決了？大巨蛋續建的規格又是什麼？統統都沒有說明。

她說，柯文哲還沒把公安解決，就先責怪起文化部古蹟審議，將責任推給中央，根本是模糊焦點，如果只是通道問題，沒必要搞4年。

國民黨議員王鴻薇指出，柯P上任後對大巨蛋態度反覆，要拆、不拆一路騙，搞得大家雞飛狗跳，如今看來就是「投機」，以前為了公安問題不准遠雄復工，結果原來選舉才是「特效藥」，選後在鄭麗君提問下，柯文哲講出真心話，她呼籲柯市府，真的要蓋就不要再浪費時間。

此外，國民黨新科議員李明賢認為，過去柯市府給人感覺都是傾向拆蛋，柯P連任後的態度竟180度轉變。

他質疑，大巨蛋已成為柯和蔡政府談判的政治籌碼，在還沒向市民交代安全性、與遠雄協商內容及何時完工前，即脫口說出「不拆就是要蓋」的話，這樣是非常不道德的。

(中國時報)