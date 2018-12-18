台東百業興旺 饒慶鈴有信心

2018年12月18日 01:09 中國時報 莊哲權 、 楊漢聲 ／台東專訪 ／台東專訪

以「史上最弱候選人」打敗「史上最強候選人」的新科台東縣長饒慶鈴，成功守住後山藍天之後，未來4年施政將以農產外銷及觀光政策為要務，除了積極開發大陸市場外，也要與東部3縣聯手打造「東宜花黃金廊帶」，貨出得去、人進得來，讓台東百業興旺。

饒慶鈴接受《旺旺中時》媒體集團專訪時表示，台東是農業大縣，讓農產品賣得出去，是農民最關心的議題，特別是鳳梨、釋迦，目前大部分是從香港及廈門轉運至江南果菜市場，最近才又簽下1個新的點，就是湖南長沙的紅星果菜市場。

打造東部黃金廊帶

饒慶鈴說，那邊天氣較寒冷，民眾比較能接受甜度較高的水果，把大陸市場更往北拓展，「我們樂觀其成。」

此外，台東其他的農產品如紅藜、洛神等，種植數量還未足夠成熟到能外銷，饒慶鈴解釋，外銷的農產品對規格要求嚴格，舉例來說，延平鄉的鳳梨主要供內銷，果實比較小顆較甜，所以沒辦法搭上外銷順風車。

外銷拓點湖南長沙

饒慶鈴強調，台東農產品除了鳳梨釋迦外，其他農產品如要積極推展外銷，就要與各地區農會緊密合作，只要農民能種出符合外銷規格，相信賣出去絕對沒有問題。

至於讓觀光客進來部分，饒慶鈴表示，宜花東都是女縣長執政，為了落實選戰時3名縣長的「花木蘭連線」政見，會用「區域經濟」方式整合、共好，並且盡可能3個縣市聯手出擊。

盼中央放行迎陸客

饒慶鈴指出，初步規畫3縣共推觀光行程，以3縣聯合的名義參與世界各地重點旅展、農特產品博覽會等國際性活動，要強化3縣一體的印象，讓台灣東部的美景、優良農產與特殊人文，成為吸引國際旅客的新亮點；她說，最快2月底會赴廣州參加旅博會，希望屆時能用宜花東3縣市區域經濟方式參加。

饒慶鈴說，選後已去拜訪過花蓮及宜蘭當選的縣長，她們也非常支持這個方向。但可能會碰到的瓶頸，就是陸委會是否放行，她有信心能讓陸客進來，但在審核部分，希望中央能夠「順應民意」放行。

(中國時報)