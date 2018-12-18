人物側寫－磨劍13年 大小姐變父母官

饒慶鈴（莊哲權攝）

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中國時報

饒慶鈴在台東縣議會磨劍13年，也磨掉她的大小姐脾氣，她坦言，很多時候會把情緒直接寫在臉上，給人處事不夠圓融的印象，但她明白要坐上更高的位子，就要有更好的修為，所以，從大小姐到父母官，饒慶鈴身段變得更低，更接地氣，沒有子女的她，要全心把自己奉獻給台東。

饒慶鈴是前總統府資政饒穎奇的大女兒，擁有美國加州聖荷西大學碩士、國立台灣師範大學政治學博士，這樣的家世及背景，造就出她講話直接、銳利的脾氣，並不令人意外，議長辦公室裡的員工總是首當其衝，苦吃排頭，不過這位大小姐也有顆溫柔的女兒心。

11月24日饒慶鈴以7萬多票拿下台東縣長寶座，在謝完票後，回頭呼喚「爸、媽您們可以出來了」，這時藏身在人群的兩老才有如獲獎小孩般，高興地出來與女兒深情擁抱，場面令人動容。

饒慶鈴念國中時，父親就已經是國民黨政策會執行長，包括區域立委6屆、不分區2屆，饒穎奇在台東8連霸，地方對他褒貶不一，「饒爸爸」的巨大背影，也成了她從政之路的最大包袱。

饒穎奇希望大女兒當縣長的心願，眾所皆知，饒慶鈴獲提名後，就有不少網軍拿饒穎奇作為攻擊目標，而饒穎奇也知趣、低調隱身幕後，85高齡的他撐著老軀直說：「交給年輕人去做了。」

「我不能選擇我的父親，但我可以決定如何付出」，饒慶鈴說，父親知道放手讓她去做的重要，不過，有些事情老人家總是會掛心，對於這場選戰的勝敗，父親非常擔心，然而他也清楚不能影響女兒選情，饒慶鈴不捨地說，父親受到許多委曲，所以在謝票的最後一刻說出：「爸爸，你終於可以站出來了。」

磨劍13年，這位當年的大小姐，已擺脫「靠爸族」形象，不僅傳承了父親的政治衣缽，也走出了自己的路，饒慶鈴自信地說：「我沒有子女，我也很獨立，接下來4年就是把自己全部奉獻給台東。」

(中國時報)

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