推廣部落文化 厚植觀光產業

饒慶鈴將延續黃健庭打造的「熱氣球經濟」，讓更多人賺大錢。（莊哲權攝）

友善列印
中國時報
／台東專訪

饒慶鈴在選戰時就以觀光領航為首要政見，她說，未來4年如何透過部落深度旅遊將地方及部落文化變成產業，將是推動的重點；另外，她還要與更多友善城市合作，推動包機直航台東，引進國際觀光客、設置台東探索館讓，更多遊客認識台東，愛上台東。

饒慶鈴在選戰初期就主打「幸福縣政接班人」，發表的首波政見就是「觀光領航」，她說，包括熱氣球嘉年華、國際衝浪比賽、鐵人三項等，都已為台東打出知名度，這些活動的「高度」均已足夠，未來4年要加強的是「廣度」，讓台東旅遊活動更接地氣，讓更多人賺到錢。

饒慶鈴肯定縣長黃健庭9來的政績，讓很多外國朋友因為來到台東參加活動，先認識台東才知道台灣，進而愛上台灣，她強調，未來除了延續黃健庭的觀光政策，還要加強推廣部落深度旅遊、設置台東探索館，讓更多人喜歡上台東，並一來再來。

另外，明年是台灣地方創生元年，現在要思考的是，「如何將地方文化變成產業、把部落的生活變成產業」，藉此增加旅遊「廣度」，這是台東縣政府將來要極力推動的。

饒慶鈴說，未來也要結合民眾與民意代表力量，要求台鐵改善購票系統，讓所有台東人都能買到火車票，就跟西部民眾買高鐵票一樣方便。此外她還要努力與更多友善城市合作，推動包機直航台東，引進國際觀光客。

(中國時報)

人物側寫－磨劍13年 大小姐變父… 守護好山好水 上任得過5關

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。