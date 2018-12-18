推廣部落文化 厚植觀光產業

2018年12月18日 01:09 中國時報 楊漢聲 、 莊哲權 ／台東專訪 ／台東專訪

饒慶鈴在選戰時就以觀光領航為首要政見，她說，未來4年如何透過部落深度旅遊將地方及部落文化變成產業，將是推動的重點；另外，她還要與更多友善城市合作，推動包機直航台東，引進國際觀光客、設置台東探索館讓，更多遊客認識台東，愛上台東。

饒慶鈴在選戰初期就主打「幸福縣政接班人」，發表的首波政見就是「觀光領航」，她說，包括熱氣球嘉年華、國際衝浪比賽、鐵人三項等，都已為台東打出知名度，這些活動的「高度」均已足夠，未來4年要加強的是「廣度」，讓台東旅遊活動更接地氣，讓更多人賺到錢。

饒慶鈴肯定縣長黃健庭9來的政績，讓很多外國朋友因為來到台東參加活動，先認識台東才知道台灣，進而愛上台灣，她強調，未來除了延續黃健庭的觀光政策，還要加強推廣部落深度旅遊、設置台東探索館，讓更多人喜歡上台東，並一來再來。

另外，明年是台灣地方創生元年，現在要思考的是，「如何將地方文化變成產業、把部落的生活變成產業」，藉此增加旅遊「廣度」，這是台東縣政府將來要極力推動的。

饒慶鈴說，未來也要結合民眾與民意代表力量，要求台鐵改善購票系統，讓所有台東人都能買到火車票，就跟西部民眾買高鐵票一樣方便。此外她還要努力與更多友善城市合作，推動包機直航台東，引進國際觀光客。

(中國時報)