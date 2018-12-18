守護好山好水 上任得過5關

讓台東鳳梨釋迦繼續外銷，饒慶鈴積極開發大陸市場。（莊哲權攝）

友善列印
中國時報
／台東專訪

饒慶鈴成功以史上最高票贏得台東縣長寶座，但勝選的喜悅無法延續太久，上任後立即面對5大棘手問題；垃圾問題、焚化廠、美麗灣、風吹沙及知本光電廠，全迫在眉睫亟須解決，關乎縣民權益，更考驗饒的智慧。

台東垃圾危機是當前最迫切問題，由於垃圾掩埋場即將爆滿，面臨垃圾無處可埋窘況；焚化爐又鄰近市區，民眾對於啟用有相當大疑慮，縣府進退兩難。美麗灣及知本光電廠對衝環保議題，存在極大爭議。至於風吹沙，則是台東人心中永遠的痛。全都冀望著饒慶鈴能拿出解決辦法。

饒慶鈴表示，高雄市長當選人答應協助解決台東垃圾問題，是一大利多，但卻不是最終解決方案，不能完全僅靠對方善意；況且高雄幾座焚化爐年限亦面臨降載問題，台東掩埋場則已快飽和 ，如果未能解決，可能出現垃圾山，這是亟須正視的課題，最後台東仍是勢必自行處理垃圾。

美麗灣部分，希望能透過公投讓全台東人決定，也將環評公開透明化，讓所有人了解到底是怎麼回事。站在縣府角度不希望買回，因為買回所需經費是縣府無法負擔的；如真的買回，台東縣政府將完全沒有經費去推動其他建設。作為一個負責任的縣長，她絕不樂見。

風吹沙是台東人難以言喻的苦，但每當東北季風時期，卻總吹起漫天沙塵，讓台東人苦不堪言。「吃飯配沙」成為台東人無奈的自嘲。饒慶鈴強調，會延續在卑南溪使 用「水覆蓋」方式，將卑南溪床覆蓋，讓溪床沙土保持潮溼，以減少揚塵，這是目前最節省經費也最有效的方法。

(中國時報)

推廣部落文化 厚植觀光產業 蔡鄭今會 只談市政 不講黨務

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。