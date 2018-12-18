守護好山好水 上任得過5關

2018年12月18日 01:09 中國時報 楊漢聲 、 莊哲權 ／台東專訪 ／台東專訪

饒慶鈴成功以史上最高票贏得台東縣長寶座，但勝選的喜悅無法延續太久，上任後立即面對5大棘手問題；垃圾問題、焚化廠、美麗灣、風吹沙及知本光電廠，全迫在眉睫亟須解決，關乎縣民權益，更考驗饒的智慧。

台東垃圾危機是當前最迫切問題，由於垃圾掩埋場即將爆滿，面臨垃圾無處可埋窘況；焚化爐又鄰近市區，民眾對於啟用有相當大疑慮，縣府進退兩難。美麗灣及知本光電廠對衝環保議題，存在極大爭議。至於風吹沙，則是台東人心中永遠的痛。全都冀望著饒慶鈴能拿出解決辦法。

饒慶鈴表示，高雄市長當選人答應協助解決台東垃圾問題，是一大利多，但卻不是最終解決方案，不能完全僅靠對方善意；況且高雄幾座焚化爐年限亦面臨降載問題，台東掩埋場則已快飽和 ，如果未能解決，可能出現垃圾山，這是亟須正視的課題，最後台東仍是勢必自行處理垃圾。

美麗灣部分，希望能透過公投讓全台東人決定，也將環評公開透明化，讓所有人了解到底是怎麼回事。站在縣府角度不希望買回，因為買回所需經費是縣府無法負擔的；如真的買回，台東縣政府將完全沒有經費去推動其他建設。作為一個負責任的縣長，她絕不樂見。

風吹沙是台東人難以言喻的苦，但每當東北季風時期，卻總吹起漫天沙塵，讓台東人苦不堪言。「吃飯配沙」成為台東人無奈的自嘲。饒慶鈴強調，會延續在卑南溪使 用「水覆蓋」方式，將卑南溪床覆蓋，讓溪床沙土保持潮溼，以減少揚塵，這是目前最節省經費也最有效的方法。

(中國時報)