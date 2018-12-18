台滬簽3協議 周波想吃蚵仔煎

2018年12月18日 01:09 中國時報 吳泓勳 ／上海報導 ／上海報導

「雙城論壇」20日登場，上海市政府17日舉行記者會，說明此次論壇雙方將簽署青少年運動員培養合作等3項備忘錄。率團的上海市常務副市長周波表示，此行期待借鏡台北市垃圾分類、處置與舊城改造保護等制度經驗，還點名希望品嘗台灣小吃。對於陸客赴台，周波也表明，願在力所能及的範圍協助上海市民，以及全大陸民眾透過上海赴台旅遊。

願助陸客經滬遊台

昨日記者會上，上海市台辦主任李文輝說明此次議程，主題訂為「永續的城市、永續的發展」，圍繞「循環經濟」為主軸。20日官方代表主旨演講結束後，將簽署3項備忘錄；隔日再就大健康產業、文化、公共住宅與都市更新、環保與市民服務等4個分論壇進行討論。

李文輝指出雙方簽署的3項協議分別是「上海市與台北市青少年運動員培養交流合作備忘錄」、「上海市嘉定區與台北市大同區交流合作備忘錄」，以及「上海廣播影視製作行業協會與台北市文化基金會、台北市電影委員會交流合作備忘錄」。

至於九合一選後，台灣各縣市同樣關切陸客來台議題。周波說，上海對兩地民間往來一貫抱持支持態度，兩岸情勢發展的越好，對兩地交往更加有利。上海與台灣語言相通、文化相承，會是上海與大陸居民的首選地，只要沒有很多「障礙」，相信會越來越多，也樂見其成並盡力推動。

讚「三城論壇」創意

對此次到訪台灣，除與台北市長柯文哲見面，是否有私下行程或與其他縣市首長會面。他坦言，此行訪台時間較短，沒有額外的行程安排；對未來是否考慮與高雄搭橋，例如一起舉辦「三城論壇」，周波也稱讚這是個很好的創意。

周波還自承跟台灣有緣，早在18年前就曾隨團訪台，對阿里山、日月潭日出，以及台北故宮「紅燒肉」（肉形石）、「大白菜」（翠玉白菜）等印象都很深刻。

取經舊城改造保護

談及此行對台灣美食期待，周波稱，除奶茶、牛肉麵、鳳梨酥，也對當初士林夜市美食念念不忘，更點名包含蚵仔煎、大腸包小腸、甜不辣等都想希望有機會嘗試。

此外，周波說，此行首要想了解舊城改造保護，由於上海還有900多萬平方公尺的歷史老舊建築需保護，台灣這方面值得學習；而台北的垃圾分類收集、儲運管理與處置也相較上海進步。

(中國時報)