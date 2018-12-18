上海團明抵台 行程曝光

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中國時報
／台北報導

2018台北上海城市論壇20日台北登場，北市府17日公布上海方訪問團公開行程，訪問團預計於19日抵台，除了參加論壇開幕式，也將赴內湖科學園區和健康公宅參訪，台北市長柯文哲則將於20日的主論壇發表10分鐘結語，是否會再提及「兩岸一家親」等字詞，引發矚目。

此次上海方訪問團由上海市常務副市長周波領銜，為上海副市長中層級最高，主管經濟、財政領域，跟本屆雙城論壇的循環經濟主題相關，上海方預計來訪約130位，北市府也將邀請約250名產官學人士與會，參與人數為歷年之最。

雙城論壇主論壇周四上午於台北晶華酒店舉行，先由北市副市長鄧家基與周波代表致詞，隨後則由台北市都發局長林洲民，以「循環經濟在台北市公共住宅建築的實踐」發表演講；

上海方部分，則由上海市發展和改革委員會副主任周強演講「發展循環經濟一推進城市可持續發展」，講題圍繞「循環經濟」主軸，個別發表15分鐘演說。

柯文哲則將壓軸登場，發表10分鐘結語，由於去年講稿提及「兩岸一家親」、「命運共同題」等字詞，引發軒然大波，外界關注今年是否會再提「敏感的政治語言」？柯先前受訪大打太極，表明不管九二共識還是兩岸一家親，很多都已被標籤化，直言「計較文字沒好處，重要的是實質經貿交流」。

北市府表示，上海訪問團明天上午11時20分飛抵台灣，當天將前往內湖科學園區台達電公司參訪，晚間則赴圓山飯店參與晚宴，20日上午雙城論壇主論壇開幕儀式後，訪問團預計參訪健康公宅日照中心，並與長者共進晚餐，下午隨即搭機離台。

(中國時報)

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