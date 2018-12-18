蔡鄭今會 只談市政 不講黨務

2018年12月18日 01:09 中國時報 崔慈悌 、 蔡依珍 、 陳淑娥 ／綜合報導 ／綜合報導

九合一大選後，蔡英文總統拜訪六都首長之旅，今將前往桃園與贏得連任的市長鄭文燦見面，鄭文燦昨天表示，會提出地方建設清單，透過中央政府的支持，希望讓桃園各項重大建設「多一點、好一點、快一點」，協助桃園城市轉型。

蔡英文繼13日跟台北市長柯文哲見面後，今日下午2點10分在桃園市綜合會議廳與鄭文燦見面。

「蔡鄭會」預計下午2點10分開始，先由副市長游建華進行市政業務簡報，再由鄭文燦、蔡英文分別致詞，接著雙方意見交流，最後開放媒體提問，預計下午3點20分結束。

據了解，2人會前有10分鐘密談，面對近來鄭文燦因力拱「保皇派」卓榮泰，傳出蔡英文會當面感謝，鄭否認這種說法，強調會面只聊桃園市政，選舉、黨務一概不談。

鄭文燦指出，會面將聚焦在桃園航空城、桃園軌道建設，並針對桃園市立美術館、桃園流行音樂劇場及原住民族文創中心、大漢溪水環境改善、桃園市社會住宅、北橫風景區、桃園農業博覽會等6項計畫，爭取中央支持，強調蔡總統是要來解決問題，「我不會說很多客套話，希望她來幫助桃園！」

熟悉內情者透露，鄭推舉卓，都有蔡的影子，2人有要事相談，隨時都能熱線，就算闢室密談，也難保不會有外人，黨內事務沒有必要選在眾所矚目的「蔡鄭會」，但坦言確實是蔡鄭難得的「面對面」機會，憑2人交情，1個眼神跟1個手勢就已足矣。

此外，民進黨代理黨主席林右昌昨天參觀台中港三井OUTLET受訪時則強調，黨內沒有保皇黨問題，自己現在的角色很清楚，是代理黨主席，不方便評論參選人，也無法陪同登記。

至於吳乃仁退流、退黨，林右昌說，這是吳乃仁個人的選擇，他不予置評，民進黨最重要的是怎樣做一個負責任的執政黨，如何帶領台灣繼續向前進，為台灣做出新貢獻，爭取人民支持，這是全黨上下一致的共識。

(中國時報)