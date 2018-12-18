林濁水促承諾 別讓民調低者選總統

2018年12月18日 01:09 中國時報 崔慈悌 、 郭建伸 、 張理國 ／台北報導 ／台北報導

民進黨中生代共推行政院祕書長卓榮泰參選黨主席，遭質疑是「保皇黨」。民進黨大老林濁水建議，只要承諾絕對不會讓民意滿意度最低的人，在2020代表民進黨參選總統，就可以解決。

民進黨主席確定由卓榮泰，與台灣民意基金會董事長游盈隆兩人競逐，民進黨中央昨天決議召開二場電視政見發表會，12月29日本周六下午2點在壹新聞、1月4日下午2點在民視新聞台舉行。

游盈隆昨天痛批蔡英文總統，選後完全沒看到檢討，種種作為都是為了鞏固個人勢力，民進黨已經變成特定人士喬事的政黨，呼籲不要變成「一言堂」，應有公平機制選出2020合適的總統人選。至於賴清德能否出線？「目前看起來是很渺茫」。

對於參選黨主席，游盈隆希望黨中央辦理選舉能超然公正，他也批評「民進黨已經變成一個凡事都用喬的、且是特定人士去喬的政黨」，外界觀感都很不好。

綠委張宏陸則認為，外界扣保皇派的帽子「扣了大一點」，他對卓榮泰參選黨主席樂觀其成，但不認同透過密室協商推舉，畢竟這本來就對他是不公平的方式，民進黨若要大破大立就不該如此。

綠委羅致政則說，不用急著為任何人貼標籤，現在重點是檢討民進黨，且提出對於黨未來的看法。綠委蔡易餘也說，不管是卓榮泰還是游盈隆當選主席，改革都是民進黨要務，「可能是路線之爭，未必叫作保皇之爭吧」。

卓榮泰昨在臉書說，行政院是政策的發動機，這次的敗選，身為祕書長，他有絕對的責任、也該檢討，而檢討過後最重要的事情就是從自己改進、付諸行動；競選時他會堅守承諾、信守原則、樹立黨內選舉的新模式，也就是「黨內選舉，不貼標籤、不出惡言！黨的改造，不留情分、沒有上限」

他說，為了聽見更多的檢討聲音，他準備出發拜訪各地的老黨員、中生代、新生代，以及期待民進黨勇敢再站起來的朋友們。他已向賴揆報告，將在28日行政院年終記者會後離開行政院，正式投入選戰。

(中國時報)