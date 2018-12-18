林濁水促承諾 別讓民調低者選總統

友善列印
中國時報
／台北報導

民進黨中生代共推行政院祕書長卓榮泰參選黨主席，遭質疑是「保皇黨」。民進黨大老林濁水建議，只要承諾絕對不會讓民意滿意度最低的人，在2020代表民進黨參選總統，就可以解決。

民進黨主席確定由卓榮泰，與台灣民意基金會董事長游盈隆兩人競逐，民進黨中央昨天決議召開二場電視政見發表會，12月29日本周六下午2點在壹新聞、1月4日下午2點在民視新聞台舉行。

游盈隆昨天痛批蔡英文總統，選後完全沒看到檢討，種種作為都是為了鞏固個人勢力，民進黨已經變成特定人士喬事的政黨，呼籲不要變成「一言堂」，應有公平機制選出2020合適的總統人選。至於賴清德能否出線？「目前看起來是很渺茫」。

對於參選黨主席，游盈隆希望黨中央辦理選舉能超然公正，他也批評「民進黨已經變成一個凡事都用喬的、且是特定人士去喬的政黨」，外界觀感都很不好。

綠委張宏陸則認為，外界扣保皇派的帽子「扣了大一點」，他對卓榮泰參選黨主席樂觀其成，但不認同透過密室協商推舉，畢竟這本來就對他是不公平的方式，民進黨若要大破大立就不該如此。

綠委羅致政則說，不用急著為任何人貼標籤，現在重點是檢討民進黨，且提出對於黨未來的看法。綠委蔡易餘也說，不管是卓榮泰還是游盈隆當選主席，改革都是民進黨要務，「可能是路線之爭，未必叫作保皇之爭吧」。

卓榮泰昨在臉書說，行政院是政策的發動機，這次的敗選，身為祕書長，他有絕對的責任、也該檢討，而檢討過後最重要的事情就是從自己改進、付諸行動；競選時他會堅守承諾、信守原則、樹立黨內選舉的新模式，也就是「黨內選舉，不貼標籤、不出惡言！黨的改造，不留情分、沒有上限」

他說，為了聽見更多的檢討聲音，他準備出發拜訪各地的老黨員、中生代、新生代，以及期待民進黨勇敢再站起來的朋友們。他已向賴揆報告，將在28日行政院年終記者會後離開行政院，正式投入選戰。

(中國時報)

蔡鄭今會 只談市政 不講黨務 韓國瑜不認助朱選總統

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。