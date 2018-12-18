韓國瑜不認助朱選總統

2018年12月18日 01:09 中國時報 李義 、 林瑞益 ／高雄報導 ／高雄報導

前交通部長葉匡時及新北副市長李四川將出任高雄市副市長，網友譏為老藍男、馬英九的舊官僚，指是助朱立倫2020大選，準高雄市長韓國瑜表示「完全是兩碼子的事」強調不要貼標籤，所有公務員都是蔡英文總統屬下，不能就說全是她的人馬。

韓國瑜赴高雄市三民區金獅湖保安宮參香，回答媒體詢問，他說：「李四川是屏東人，高雄受教育，在台北歷練幾10年，學經歷完整，與朱立倫選總統無關，希望能與李四川攜手合作把高雄打造起來。」

至於其他小內閣人事，他表示，最後一名副市長有2人選洽談中，小內閣籌組順暢，也許20日就會公布，有些局處首長會用代理，如果表現好，直接扶正。

媒體還追問何時與柯文哲見面，見面會選在愛河或台北？愛情產業鏈與迪士尼樂園的進度？

韓國瑜說，當選市長後東跑西跑機會不多了，「要來看我，歡迎來高雄。」許多企業對投資愛情產業鏈有興趣，澳門台商會、劍湖山、義守等都有；至於迪士尼不是想蓋就蓋，需要空間。 大陸海南的媒體問韓對交流活動的看法？韓說「多來多往，接觸多了，感情就會愈來愈深」，是否會降稅招商，他說，關於土地稅會考量緩和一點。

韓國瑜昨晚出席「如何發展高雄米其林餐飲文化」餐敘座談，他表示，希望未來每年在高雄辦1到2場美食大賽。

(中國時報)