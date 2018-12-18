違規攜肉品入境 初犯罰20萬

2018年12月18日 04:10 中國時報 游昇俯 、 崔慈悌 ／台北報導 ／台北報導

非洲豬瘟防疫升溫，違規攜帶肉品入境已自14日起全面提高罰額，但新法上路前三天，違規數仍高達41件，難以遏止。農委會昨日再次修改裁罰基準，針對違規自非洲豬瘟疫區攜帶豬肉產品入境，將第一次罰鍰從5萬元提高到20萬元，第二次再違規，即開罰100萬元，並從今(18)日零時起正式實施。

蔡英文總統昨天與賴揆召開緊急會議，確定將豬瘟防疫提升到國安層級。總統府發言人黃重諺會後轉述蔡英文總統的裁示指出，台灣養豬產值超過700億元，相關食品和服務產值高到難以估計，如果國內防疫出現缺口，不僅將造成經濟損失，更是民生災難，非洲豬瘟蔓延是國安問題，這是防疫作戰，必須全民總動員，「一包香腸就可能摧毀台灣上中下游的產業」，往來中國等疫區民眾不要攜帶肉品回台，以免成害群之馬。

一包香腸 能摧毀各級產業

「動物傳染病防治條例」修法於14日正式生效，將違規帶肉入境罰鍰全面提高為1萬元至100萬元，但從14日至16日，全國查獲違規件數仍高達41件，顯見新罰鍰額度仍無法有效降低違法，外界亦質疑罰鍰不夠嚴格，認為應該再加重。

農委會副主委黃金城17日臨時召開記者會，宣布旅客自3年內發生非洲豬瘟國家地區攜帶豬肉產品入境，原首次罰5萬、再犯罰50萬，第三次以上罰100萬元，修正調整為首犯罰20萬元，自第二次起即開罰100萬元，新罰額從18日零時起實施。

設越語宣導 減少語言隔閡

黃金城表示，目前違規帶肉案例以陸配、越配居多，考量來自東南亞的移工、越配，可能因語言隔閡未能了解相關防疫資訊，未來自越返台班機將增加越南語廣播宣導。

近來屢傳有民眾於淘寶網購物，隨商品被附贈火腿腸，成為防疫漏洞。黃金城表示，因火腿腸並非民眾購買目標，故不會開罰，但是否因單支火腿腸塞在商品中，外型、氣味不顯著，而不易被X光機、檢疫犬查驗到，農委會會盡快將防疫漏洞補上。

(中國時報)