受不了低薪 海外工作人數創新高

受磁吸效應影響，台人赴海外求職人數創新高。（中新社）

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中國時報
／台北報導

台灣長期低薪，受磁吸效益影響，國人赴海外討生活的人數再創新高；根據主計總處昨公告106年國人赴海外工作人數達73.6萬人，年增1.1%，不僅人數創歷史新高，未滿30歲的比例有上升趨勢；依海外工作的地區區分，赴大陸工作人數達40.5萬人、比例達55%位居第一名，東南亞地區占了14.8%居次，美國排名第三。

1111人力銀行公共事務部暨職涯發展中心總經理李大華分析，當企業主開出優於國內的薪資條件時，自然能吸引具備「跨國移動力」菁英走向世界舞台；其中，大陸與國內市場連動性高、業務往來緊密，加上語言及文化相對接近，在可及性的前提下，成為人才出走的首選；美、加市場成熟，薪資條件遠高出台灣水準，更是不乏國人在移民、定居的考量下，選擇前往工作。

104人力銀行從履歷表數據分析，社會新鮮人主動應徵大陸工作的求職比例，從10年前的2%增至今年為10%，並以碩博士合占52%最多，台、成、清、交、政等國內五大名校合占近3成。

主計總處官員表示，海外工作人數增加與企業比較利益原則有關，企業設廠會往成本、人力較低廉的地方走，加上我國相當仰賴國外市場，台灣企業自然會開出海外職缺，這不能完全解釋為磁吸效益，強調我國就業人口仍呈現成長，海外工作人數占就業人數的比重是「穩定持平」。

根據1111人力銀行日前針對上班族進行「海外工作意願調查」顯示，高達近9成的上班族有意前往海外發展或曾有海外工作經驗，七成比例是著眼薪資條件好，其次是累積職場經驗、看好當地產業發展，而最受青睞的國家，排名前5名依序為中國大陸(含港澳)、越南、新加坡、美加以及泰國等。

(中國時報)

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