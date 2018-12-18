政府臨時工加薪 預算未核先編

2018年12月18日 04:10 中國時報 周毓翔 ／台北報導 ／台北報導

立法院司法法制委員會昨審查行政院人事行政總處預算，國民黨立委許毓仁質疑，人事總處編列1億8000多萬元的預算要為臨時、派遣人員加薪，但這案子政院還沒通過，竟然先編預算？人事長施能傑表示，行政院確定要推動，細節差不多到尾聲，最後行政院會核定，明年要實施所以先編預算，但委員會決議凍結10％。

施能傑表示，目前是先鎖定月薪3萬元以下的中央政府臨時、派遣人員，各機關會有指導原則，請他們往3萬元做調整，細節由各機關去執行，1億8000萬的金額是根據調查資料推估出來，因為明年是第一次要做，所以要先編列，後續核定的書面資料，會提供給立法院。

許毓仁則質疑，加薪，沒人反對，但是人事總處的作法等於拉立法院為一個還不清楚方案的細節做背書，而且這種做法會不會只是打急救針？接下來碰到問題就再補2億？補2億5？難道要一直編預算補下去？人事總處應該系統性解決低薪問題。

林德福也質疑根本「先射箭再畫靶」，低薪是要調整，但人事總處既然編列預算，就應該要有些參數說明，大家才能支持這樣的預算，政策定好了再去編列，這大家不會反對，但現在先編預算再等政策走，不能這樣做。

時代力量立委黃國昌也質疑，解決低薪的大方向大家都同意，但這長期要怎麼做？中央政府臨時派遣人員約8000人，平均下來每人每月不過加2000，人事總處只提出「目標」，沒看到「方案」，讓立委審預算不知道在審什麼？

施能傑強調，沒有先射箭再畫靶，大方向都已經在進行，主要是細部操作部分還在處理，最快明年1月具體方案的細節都會提出來。最後司法法制委員會決議凍結該預算10％，人事總處到委員會報告方案內容後，始得動支。

(中國時報)