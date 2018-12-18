因應學測新制 大考中心提供成績人數表

2018年12月18日 04:10 中國時報 林志成 ／台北報導 ／台北報導

明（108）年起大學個人申請使用學測科目由過去至多5科降為4科，由於變革大，過去的落點資料已不能參考。對此，大考中心決定首度提供「學測各組合成績人數累積表」，考生收到學測成績單那天，可同時查詢34種成績組合的人數分布，作為申請校系的參考依據。

明年大學個人申請最大的改變是考生可以不用學測5科都考，同時限制校系至多採計4科，如此讓多數文理傾向比較清楚的學生，可以把時間投入在擅長、有興趣的學科、減輕應試負擔，但學生如有需求，仍可選擇5科全考。

招聯會表示，個人申請改為「5選4」的初衷，源自高中端強烈的反應，希望打破過去5科必考、分分等值、學生無法適性學習的困境，希望學生是依照興趣、性向選填志願。

招聯會表示，明年「5選4」上路第一年，沒有過去經驗值，因此邀集學者專家研議後，大考中心首度提供 「學測各組合成績人數累積表」，考生可藉此了解自己在科目組合中的相對位置，方便選填志願。

明年共有68所大學校院2092個校系參加個人申請招生中，同時使用社會、自然共49個系組，占2.3％。不過這些校系的篩選及採計方式遭到外界質疑，他們到底是想招自然組、社會組或是全才的學生？

同時以社會科及自然科來篩選，許多是台大等頂大的校系，他們如果不是設計錯誤，就是刻意要招5科都考的全才學生，一旦他們如願，未來勢必造成更多考生在學測考5科，屆時教育部要「減輕學生學習壓力」的目標就會破空。

招聯會執行秘書、清大教務長戴念華表示，一些校系同時以社會科及自然科來篩選，可能希望招收均衡發展的學生，不要學生只偏人文或只偏理工，但因為學生來源少了，也要冒著「招不足學生」的風險。

(中國時報)