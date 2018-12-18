協商若破局 華映恐爆無薪假危機

2018年12月18日 01:09 中國時報 黃有容 、 王思慧 、 呂筱蟬 、 賴佑維 、 蔡依珍 ／台北、桃園報導 ／台北、桃園報導

桃園市政府勞動局昨派員前往訪查華映，員工的勞務及薪資狀況都正常，後續也會持續關注。（桃園市政府勞動局提供）

華映傳出桃園部分工廠停工，昨（17）日提出處分4.5代廠等相關10年償債計畫，遭債權銀行團否決，外界憂心，若最後協商破局，目前華映有4千多名員工，恐成為無薪假高危險企業。

員工看新聞 才知停工

華映傳出桃園龍潭、楊梅廠區無預警停工，桃園市勞動局昨派員進廠稽查，確認華映在兩廠共有4018位本國勞工跟541位外籍勞工，2條產線15日開始停工，但員工照常上班，資方也允諾停工期間薪資跟福利都照常給付，勞動局會持續追蹤。

有員工透露，公司面臨財務危機，毫無預警，幾天前到公司發現停產沒事情可做，甚至是看新聞才知道確定停工，公司自從宣布重整以來，整整3天都沒消沒息，內部也未對此作出說明。

不過稍晚，華映總經理林盛昌就發出給全體員工的一封信，指為保障同仁、公司與股東的最大利益，向法院聲請公司重整及緊急處分，華映必須要進行徹底改造才能再爬起來。

華映昨天也與債權銀行團開會，提出10年償債計畫，包括要處分4.5代廠償債及要求利率在0.5到1％間，但遭銀行團否決，重整過程恐將多舛。

銀行團否決 重整多舛

經濟部次長龔明鑫17日表示，經濟部相關單位正在趕快協調中，就他了解，華映手上還有些訂單，因是財務問題，若盡快做些協調，就可以恢復開始。由於牽涉到整個大同集團，金管會主委顧立雄表示，已啟動監視措施。

另根據勞動部17日公布最新無薪假統計，本期實施單位23家，人數887人，較上次銳減2391人，主因是上期逾2000多人休無薪假的國瑞汽車未提出通報，昨驚傳大停工的華映，也未在此波通報名單內，因此，若華映與銀行團協商破局，復工恐不樂觀，屆時休無薪假人數恐飆升。

(中國時報)