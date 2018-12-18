挺納智捷 裕隆砸71億元開發新車

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中國時報
／台北報導

延續自有品牌造車夢，裕隆昨日對納智捷增資60億元，再由納智捷斥資71.37億元向華創車電購買包括二款車型、M平台、ME引擎等技術資產，確保後續新車開發無虞，宣示就算前裕隆集團董事長嚴凱泰辭世，經營團隊也不會放棄這個品牌，立場並未改變。

納智捷為裕隆100％持股子公司，也是裕隆耕耘自主品牌的指標，不過大陸市場不如預期，台灣市場又受到進口車夾殺，去年虧損1.16億元，今年前3季再虧損6.56億元，如何止血成為嚴凱泰病逝後的首要難題。

納智捷上周召開董事會，由裕隆集團副執行長陳國榮接掌董事長，未來在納智捷的營運可發揮更大的主導地位，不到一周時間，納智捷即宣布購入重要技術資產，顯示裕隆集團為延續嚴凱泰的造車夢，正加速整頓。

裕隆總管理處發言人廖建順說，納智捷是向華創車電以委託開發方式，購買已有開發成果並具市場競爭力的車型相關技術資產，強化產品競爭力，確保納智捷中長期車型競爭優勢，預計新車款在明年中就能問世。

廖建順指出，透過本次取得的技術資產，也為未來兩岸納智捷品牌的規劃與產品開發將持續發展定調。

納智捷是嚴凱泰生前最放心不下的事業，加上嚴家「為中華民國汽車工業裝上輪子」的職志，裕隆此舉除展現力挺納智捷決心，也是平息各界對嚴凱泰病逝之後，納智捷品牌會否續存的各種臆測。

(中國時報)

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