顧立雄坦言「萬點已非常態」

2018年12月18日 01:09 中國時報 洪凱音 、 黃有容 ／台北報導 ／台北報導

美股周五大跌，亞股昨相對抗跌、表現平穩，台股伴隨小幅上揚之際，卻因量能僅700多億而無力反彈，終場小漲13點、以9787點作收；對此金管會主委顧立雄昨日坦言，因全球經濟放緩，陸美貿易戰等多項不確定因素，以及投資人預期高峰不見，「台股萬點已非常態」。

立委曾銘宗昨日於立法院財委會質詢時進一步詢問，外界預估明年股價8500到10500點，是否合理，顧立雄回答，他個人認為將落在這個預測數字的上下2000點，不過他不想在這部分多著墨。

國泰證期顧問處經理蔡明翰則表示，台股昨量能是月均量的7成左右，顯示投資人觀望氣氛濃厚、對投資前景無方向感，預估低量格局將維持好幾天，待耶誕節後逐漸明朗，可望有另波反彈機會。

安聯台灣科技基金經理人廖哲宏分析，陸美貿易戰短期未解，國際情勢波動致使投資氛圍又再轉向「多空未明」，外資在台股操作上仍維持保守，反映短線國際訊息的不確定性，預估本周台股仍呈現較大波動、上下震盪走勢。

富蘭克林證券投顧建議，投資人要特別留意貿易戰、美國升息等後續變化，若聯準會對經濟前景的措辭上轉趨保守，預估股市可能率先反應對景氣擔憂，而出現震盪；富蘭克林證券投顧預估，聯準會升息將逐步走入末升段，將削弱強勢美元續強力道，今年跌深的新興國家貨幣可望反彈，股市轉趨平穩。

(中國時報)