陸委會擋 陳雲林取消訪連戰

2018年12月18日 04:10 中國時報 林勁傑／台北報導

針對前大陸海協會長陳雲林20日赴台弔唁已故海基會前董事長江丙坤，並順道拜會國民黨前主席連戰。陸委會主委陳明通直言，兩岸之間沒有私交，只有「公誼」，陳雲林此趟是以海協會前會長身分來台，政府此次是以代表雙方政府來看待，呼籲陳此行應單純化，不宜「橫生枝節」。經溝通後，陳雲林方面已刪除拜會連戰行程，據了解，相關行程已變更為參訪中信金總部。

主委說兩岸沒私交

立法院內政委員會昨審查陸委會108年度施政計畫及預算案，由陳明通報告並備質詢。會前受訪時，陳明通就明確表達協助陳雲林來台弔唁江丙坤，「但與目的不相干的，不要橫生枝節。」

至於談及我方官員是否會在海基會等候陳雲林一行，陳明通強調，陳雲林來台很單純，陸委會也從旁加以協助，這是人情之所在，「不要把它政治化。」政黨雖然有輪替，對於兩岸有利的政策，政府還是希望持續下去，不會因為政黨輪替而有不同。

而針對國台辦日前表明，陳雲林「將以個人名義、生前好友身分赴台弔唁」。但陳明通備詢時說，兩岸間沒有私交，只有公誼，現在就是依法行政，把事情單純化，一碼歸一碼。尤其，雙方是海協會與海基會代表，「那是代表雙方政府」，因此陸委會此次從旁協助並非以「私交」來看待。

不過，國民黨立委林奕華質疑，陳雲林和連戰兩人是老友且都卸公職卻不能碰面，「這對台灣民主笑話吧」？陳明通答，這是角色行為問題。林則痛批，此舉不只傷害兩岸交流，也傷害台灣民主自由，她嚴重提出警告，盼陸委會慎重考慮。

陳明通回應，兩岸代表人沒有私交，陳雲林以海協會前會長名義來弔唁前海基會董事長，陸委會給予全力支持，讓他儘快來，如果有一天陳雲林以自由行來台見連戰，「我們一定開這個門」。

變更為參訪中信金

據了解，經過陸委會溝通後，陳雲林方面已刪除拜會連戰行程，並改成拜會中國信託金融總部，本次同行來台的還有國台辦綜合局局長馬國樑等人；而內政部聯審會今日將審查此案。

此外，對於兩岸關係不佳，台北市動物園幫大熊貓「圓仔」報名參加對岸大貓熊年會未成功。陳明通指出，動物有動物權與牠們的幸福，圓仔幸福不應該被政治因素干擾，陸委會會協助牠們一圓幸福夢。

(中國時報)