陳不排除直接赴江家弔唁

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中國時報
／北京報導

前大陸海協會長陳雲林20日將赴台弔唁已故前海基會董事長江丙坤，引發各界關注。對陸委會認知陳雲林此行是以海協會代表身分來台，大陸涉台學者李振廣認為，國台辦事先明確界定陳雲林此行是「私人身分」，就是省得外界故意曲解；陳雲林屆時一定會赴台，或許可能直接去江家弔唁。

針對陳雲林赴台弔唁江丙坤，陸委會主委陳明通昨稱，「我們從旁協助，是以彼此政府來看待此事。」「認知陳雲林此行是以海協會代表身分來台。」暗示海陸兩會以官方姿態接待大陸官方代表。

北京聯合大學台灣研究院副院長李振廣指出，大陸國台辦發言人馬曉光事先發出白紙黑字的新聞稿，明確界定陳雲林此行是以「私人身分」赴台，就是要避免外界有故意曲解的空間；眾所周知陳雲林已經退休，現在沒有任何官職。

李振廣認為，陳明通單方面拉高陳雲林身分層級，想要對外界塑造兩岸「官方對官方」的印象，如此解讀顯然和大陸方面完全不一樣；不排除台方是想搞小動作，在海基會現場和陳雲林來個不期而遇，甚至故意讓媒體拍到雙方同框的畫面。

李振廣認為，就算真的遇到，陳雲林和陳明通兩人點個頭致意、或是禮貌性握個手，「也是私人性質，不會上升到公務的層級。」

李振廣強調，陳雲林不會因此取消赴台行程，畢竟江丙坤曾為兩岸關係做出重大貢獻，江陳兩人也有深厚的情誼，「若是因為擔心陸委會的小動作而取消赴台，這對江丙坤來說並不公平，而且大陸方面向來開大門走大路」。

除去海基會布置的追思會堂鞠躬哀悼，李振廣表示，另外一種可能，按照大陸的習慣，陳雲林可能會直接赴江家探視，慰問遺孀及其子女，一來更顯情真意切，二來也能避免外界打擾。

(中國時報)

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