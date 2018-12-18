中壽獲BSI頒永續傑出獎

2018年12月18日 04:10 中國時報 魏嘉虹／台北報導

中國人壽長期致力於企業永續發展，繼勇奪「2018 TCSA台灣企業永續獎」四大獎項後，再獲英國標準協會台灣分公司（下稱BSI）頒發「2018永續傑出獎」，肯定中國人壽在落實永續之路上的各項作為，並詳實揭露於CSR報告書上。中壽從友善環境（Environmental）、社會共融（Social）到公司治理（Governance），各個面向皆積極投入，用愛與關懷的核心理念，有溫度的服務，為保戶、股東、員工及社會創造最大利益，與台灣社會共享永續價值。

核心理念愛與關懷

BSI為全球性標準驗證機構，藉由年會表揚國內精進企業社會責任報告書品質及達成永續營運目標的企業。中壽長期擘劃公司治理制度，接軌國際標準，從經營策略的規劃到落實皆高度結合環境（E）、社會共融（S）及公司治理（G）三面向，並透過報告書完整透明揭露資訊，贏得利害關係人信任，驅動企業成長並追求永續。在公司治理面向，中壽積極響應政府政策，配合主管機關各項法令並順應國際趨勢潮流，作為內外部精進管理的動能，並連續四屆榮獲上市上櫃公司治理評鑑前5%排名。

長期關懷偏鄉教育

在社會共融面向，中壽本著壽險業愛與關懷本質投入資源讓社會更美好。在環境面向，中壽主動推行 ISO 14064-1 溫室氣體盤查查證，積極落實各項節能政策。未來，中壽將發揮價值鏈影響力，奠定永續發展的基礎，共創「共榮、共好」的企業價值。

(中國時報)