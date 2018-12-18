合庫凝聚共識 首辦策勵營

2018年12月18日 04:10 中國時報 黃詩芬／台北報導

為因應金融科技發展與金融業競爭加劇趨勢，面對來勢洶洶之經營挑戰，合庫銀行力求突破，於12月7日-12月8日假淡水福容飯店舉辦「107年合庫策勵營」活動，期透過此次活動，凝聚全行共識，鼓勵全體同仁創新發想，以增進業務拓展動能，進一步創造出差異化的優勢，優化營運及獲利模式。

這是合庫銀行首次舉辦策勵營活動，自活動訊息發佈短短不到一個月的時間，即有超逾450件提案，展現出合庫員工對此活動的高度參與。在為期一天半的活動中，特別規劃兩場會議，由遴選出27個優秀提案的提案人進行簡報，並由高階主管對每一個提案的適法性、可行性與成本效益等進行綜合研析，藉由策勵營活動提供總行與分行意見交流與溝通的管道，更強化了部門間橫向聯繫與溝通之平台。

值得一提的是，本次合庫銀行策勵營提案的內容包羅萬象，除對產品、服務及行銷的建議外，尚包含系統及平台的提升、作業流程的優化以及Fintech的運用等面向，合庫銀行不急於短期效益，而是著眼於中長期之發展，這些提案除了可以做為將來推動各項業務的參考外，更可帶動同仁的創新風氣，秉持「主動、靈活、創新 」的理念，透過群策群力，發揮合庫銀行強大的創新能量，增強整體競爭力，為合庫再創高峰。

(中國時報)