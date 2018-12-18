合庫凝聚共識 首辦策勵營

合庫銀行董事長雷仲達 （第一排左四）親自出席策勵營，期勉同仁群策群力再創巔峰。（合庫銀行提供）

友善列印
中國時報
黃詩芬／台北報導

為因應金融科技發展與金融業競爭加劇趨勢，面對來勢洶洶之經營挑戰，合庫銀行力求突破，於12月7日-12月8日假淡水福容飯店舉辦「107年合庫策勵營」活動，期透過此次活動，凝聚全行共識，鼓勵全體同仁創新發想，以增進業務拓展動能，進一步創造出差異化的優勢，優化營運及獲利模式。

這是合庫銀行首次舉辦策勵營活動，自活動訊息發佈短短不到一個月的時間，即有超逾450件提案，展現出合庫員工對此活動的高度參與。在為期一天半的活動中，特別規劃兩場會議，由遴選出27個優秀提案的提案人進行簡報，並由高階主管對每一個提案的適法性、可行性與成本效益等進行綜合研析，藉由策勵營活動提供總行與分行意見交流與溝通的管道，更強化了部門間橫向聯繫與溝通之平台。

值得一提的是，本次合庫銀行策勵營提案的內容包羅萬象，除對產品、服務及行銷的建議外，尚包含系統及平台的提升、作業流程的優化以及Fintech的運用等面向，合庫銀行不急於短期效益，而是著眼於中長期之發展，這些提案除了可以做為將來推動各項業務的參考外，更可帶動同仁的創新風氣，秉持「主動、靈活、創新 」的理念，透過群策群力，發揮合庫銀行強大的創新能量，增強整體競爭力，為合庫再創高峰。

(中國時報)

中壽獲BSI頒永續傑出獎 保誠攜北醫大 開發智能健康模組

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。