川普向民主黨攤牌 12月22日政府停擺

2018年12月18日 04:10 中國時報 鍾玉玨 、 諶悠文 ／綜合報導 ／綜合報導

美國總統川普與民主黨針對美墨邊界圍牆預算僵持不下，最快22日導致政府局部停擺。圖為一名宏都拉斯移民協助一名小女孩越過墨西哥蒂華納與美國交界的邊界牆。（美聯社）

近20年美聯邦政府關門事件

美國總統川普政府和民主黨議員對南部美墨邊界築牆一事僵持不下，若7項與聯邦政府開支相關的法案，不能及時在國會參眾兩院表決過關，聯邦政府又有部分機構恐自22日起被迫關門。

舒默嗆耍脾氣也拿不到牆

最新民調顯示，55%選民反對為了撥款建牆而讓政府關門。而保守智庫「美國企業研究院」研究員歐斯坦（Norman Orstein）也表示，川普威脅讓聯邦政府關門，可能意在轉移外界注意，以免太過關注他的通俄門醜聞。但他直言，部分共和黨議員認為這次再替川普護航，簡直就跟「白痴」沒兩樣。

《華盛頓郵報》報導，白宮及一些聯邦政府部門已開始著手準備，因應部分政府機構可能於22日陷入停擺的局面。川普提議2年50億美元的築牆預算，並威脅若國會不同意為修建美墨邊境牆撥款50億美元，不惜讓政府關門。

但參院少數黨領袖舒默也強硬表示，「川普總統應該了解，參眾兩院都不會投票支持築牆。他耍脾氣能得到的是政府關門。他拿不到牆！」

共和黨議員投票意願低落

不同於往年，今年共和黨掌控的眾議院，部分議員要嘛是在上個月期中選舉時敗選，要嘛是即將退休，加上對年年上演的政府關門大戲感到不耐煩，因此出席投票支持川普政府的意願不高，紐約時報形容這是「跛腳鴨」議員對川普展開的復仇大計。照此看來，就算川普總統最後對於邊牆一事讓步，但因共和黨部分議員缺席，臨時預算案仍得不到足夠票數，因此部分政府部門22日關門幾乎已成定局。

25%聯邦政府 80萬人受影響

由於22日零時1分起（台灣時間22日下午1時1分）有7項預算法案到期，共和黨和白宮官員已開始討論為期2周的臨時開支方案，將兩黨攤牌延至明年。但眾院明年1月起改由民主黨當家，把預算攤牌時間延至明年，恐更難讓川普兌現美墨築牆的競選支票。

若12月21日之前僵局得不到解決，目前由國會控制的聯邦政府撥款中，約75％可維持至明年9月，包括國防部、退伍軍人事務部及衛生及公共服務部等，但其餘25％則於21日午夜用盡，包括內政部、財政部、住房及城市發展部、商務部以及國土安全部。美國210萬公務員中約80萬人受影響，其中40%的人會被迫放無薪假，其餘60%的人由於屬必要崗位，因此仍須在無薪下繼續工作。

地平線投資公司首席全球策略分析師瓦利爾指出，對於兩黨，討好基本盤將是雙方達成協議的巨大障礙。川普覺得他的選民想要非常強硬的移民政策和邊界高牆，民主黨則想讓選民看到他們能多強硬地力抗川普。

(中國時報)