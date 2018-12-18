川普向民主黨攤牌 12月22日政府停擺

美國總統川普政府和民主黨議員對南部美墨邊界築牆一事僵持不下，若7項與聯邦政府開支相關的法案，不能及時在國會參眾兩院表決過關，聯邦政府又有部分機構恐自22日起被迫關門。
舒默嗆耍脾氣也拿不到牆
最新民調顯示，55%選民反對為了撥款建牆而讓政府關門。而保守智庫「美國企業研究院」研究員歐斯坦（Norman Orstein）也表示，川普威脅讓聯邦政府關門，可能意在轉移外界注意，以免太過關注他的通俄門醜聞。但他直言，部分共和黨議員認為這次再替川普護航，簡直就跟「白痴」沒兩樣。
《華盛頓郵報》報導，白宮及一些聯邦政府部門已開始著手準備，因應部分政府機構可能於22日陷入停擺的局面。川普提議2年50億美元的築牆預算，並威脅若國會不同意為修建美墨邊境牆撥款50億美元，不惜讓政府關門。
但參院少數黨領袖舒默也強硬表示，「川普總統應該了解，參眾兩院都不會投票支持築牆。他耍脾氣能得到的是政府關門。他拿不到牆！」
共和黨議員投票意願低落
不同於往年，今年共和黨掌控的眾議院，部分議員要嘛是在上個月期中選舉時敗選，要嘛是即將退休，加上對年年上演的政府關門大戲感到不耐煩，因此出席投票支持川普政府的意願不高，紐約時報形容這是「跛腳鴨」議員對川普展開的復仇大計。照此看來，就算川普總統最後對於邊牆一事讓步，但因共和黨部分議員缺席，臨時預算案仍得不到足夠票數，因此部分政府部門22日關門幾乎已成定局。
25%聯邦政府 80萬人受影響
由於22日零時1分起（台灣時間22日下午1時1分）有7項預算法案到期，共和黨和白宮官員已開始討論為期2周的臨時開支方案，將兩黨攤牌延至明年。但眾院明年1月起改由民主黨當家，把預算攤牌時間延至明年，恐更難讓川普兌現美墨築牆的競選支票。
若12月21日之前僵局得不到解決，目前由國會控制的聯邦政府撥款中，約75％可維持至明年9月，包括國防部、退伍軍人事務部及衛生及公共服務部等，但其餘25％則於21日午夜用盡，包括內政部、財政部、住房及城市發展部、商務部以及國土安全部。美國210萬公務員中約80萬人受影響，其中40%的人會被迫放無薪假，其餘60%的人由於屬必要崗位，因此仍須在無薪下繼續工作。
地平線投資公司首席全球策略分析師瓦利爾指出，對於兩黨，討好基本盤將是雙方達成協議的巨大障礙。川普覺得他的選民想要非常強硬的移民政策和邊界高牆，民主黨則想讓選民看到他們能多強硬地力抗川普。
(中國時報)