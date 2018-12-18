瘋狂舉債 赤字黑洞逼近680兆

2018年12月18日 04:10 中國時報 蔡鵑如 ／綜合報導 ／綜合報導

每年都要上演一次、歹戲拖棚的美國聯邦政府關門鬧劇，今年底恐怕仍無法倖免。由於川普政府舉債不手軟，導致2018年度預算赤字一路上衝，據財政部數據，光是11月的預算赤字就飆破2050億美元，比去年同期暴增48％。導致川普入主白宮後的國債增速寫下2012年以來最快紀錄。國債已暴增1.9兆美元,等於南美洲最大經濟體巴西的國內生產總值（GDP）規模。

查核裝置在紐約曼哈頓第六大道上的國債鐘，截至美東時間16日上午為止，亮出的數字高達21.876兆美元（約台幣681.1兆），驚悚的是美國人平均負債超過6萬6千美元。

財政部最新數據指出，2018年伊始至今，美國國債已大幅攀高了1.36兆美元，相當於6.6％，而若自2017年1月川普就任總統後開始計算，則數字接近2兆美元。加上川普大幅度降稅，美國聯邦政府收入減少，預算赤字更是大幅度提升。最新的報告顯示，2020年，美國政府光支付國債的利息就要超過社會安全保險支出。2022年支付國債的利息將超過目前的國防預算，達到7000多億美元。

川普上任後大力舉債，導致他在白宮的第一個財政年度，預算赤字就擴大到7790億美元。由於政府開支激增，聯邦預算赤字在截至9月底的2018財政年度，上升至6年新高，而短短2個月後，又出現史上最高的11月預算赤字，高達2050億美元，遠高於預估值1990億。

2019財政年度迄今（10到11月），美國預算赤字已達3050億美元，但去年同期僅2020億美元。財政部預測，截至明年9月的2019年會計年度，預算赤字恐將衝破1兆美元大關，聯邦政府為支付開銷，勢必得借貸約1.2兆美元才能度過難關。

雖然美國11月失業率來到49年以來歷史低點的3.7％，被川普視為值得大書特書的政績，加上相對低檔的利率水平和穩健的經濟成長，但因政府大舉借貸、以及減稅法案，預期到了2020年、即川普首任任期結束前，美國國債將會增加4.4兆美元。

(中國時報)