俄散布假消息 助川普當選

2018年12月18日 04:10 中國時報 施施 ／綜合報導 ／綜合報導

通俄門延燒！美國參議院本周將公布一份報告，說明俄羅斯如何透過各大社群媒體平台散播假消息，暗助川普在2016年大選中登上總統大位。川普入主白宮後，俄方更大力支持他。這是各大社群媒體提交大量資料給參院後，得出的第一份報告，也是俄方介入美國大選迄今最具廣度的報告。

根據國家廣播公司(NBC)和華爾街日報所做的最新聯合民調，62%的人認為川普總統在通俄案的調查中說謊。《華盛頓郵報》16日揭露，其獨家取得的報告由英國牛津大學計算宣傳研究計畫（Computational Propaganda）與網路資料分析公司Graphika共同撰寫。研究團隊分析了數百萬則由臉書、推特、Google提供的社群網站貼文，加上部分相關研究較少觸及的媒體平台，如Youtube、IG、Tumblr、Pinterest等，結果發現，俄國網軍組織「網路研究社」（IRA）針對重大政治議題刻意帶風向、分化選民，並針對目標群眾發送特定文字與影音訊息，拉抬川普選情。

上述報告分析範圍涵蓋2017年中以前、橫跨數年的資料，每逢重要政治事件，如總統候選人辯論、黨代表大會等，IRA就會出現密集活動。該組織除向保守派選民大力鼓吹擁槍自由、反移民等主張，刺激他們投票，其他族群，如拉丁裔、穆斯林、基督徒、同性戀、自由派、退伍軍人等選民，也都收到了數千個IRA旗下帳號發送的訊息。

報告指出，「很明顯地，（IRA的）所有訊息都對共和黨、尤其是川普有利。川普的名字最常出現在向保守派與右翼選民發送的訊息中，這些訊息都在鼓勵上述族群力挺他。至於反對川普的主力族群，則會收到混淆視聽、轉移注意的訊息，終極目標就是要讓他們不去投票」。

去年臉書、谷歌和推特就已發現俄方人員利用其平台發布大選相關消息，臉書還於今年秋季成立「戰情室」，以對抗俄方干擾。報告內容還指，俄方早在2013年就開始試圖利用推特干預美國內政，2014年後更是年年都變本加厲，「社群媒體早已從單純讓用戶抒發不滿及參與討論的平台，轉變為專制與民主國家政客操縱的工具。」

由民主、共和兩黨議員組成的參議院情報委員會尚未表態是否贊同報告結果。不過，該委員會7月已完成審查並認可情報單位去年提供的另份報告，該報告同樣指控俄方試圖干預美國大選。

(中國時報)