喝酒申誡調職 中尉怒告上校

心戰大隊第二中隊去年代表該大隊接受國防部106年軍歌驗收，演唱指定曲「出發」等四首曲目，彰顯心戰專業部隊軍歌技能與訓練成效。（國防部發言人臉書）

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中國時報
／台北報導
近年軍紀出包案例

國防部心理作戰大隊第二中隊何姓副分隊長5月間在營區內飲酒，遭記申誡2次，之後他因為升分隊長，在7月間被調離現職，他認為部隊違反「一事不二罰」原則，控告張姓大隊長違反《陸海空軍刑法》長官職責罪，士林地檢署認為，何調職係因他缺少主管歷練與懲處無關，對大隊長作出不起訴處分。

文青心戰官 入伍2年

心理作戰大隊隸屬在國防部政治作戰局，駐地在北投復興崗政治作戰學院內，張姓大隊長在2017年9月接任，而提告的何姓中尉從中學時就文筆相當好，文章曾獲選第50屆國軍文藝金像獎短篇小說優選，所以下部隊不久，即到心戰大隊，並曾撰文大談心戰工作。

不起訴書指出，20多歲何姓中尉入伍2年，今年5月25日在營區內與同僚飲酒，違反內部管理規定，6月5日遭核定申誡兩次，但何在當月29日，接到命令將他調離現職，何認為依法只有記過、申誡等處分，並無調離現職，所以控告大隊長對他施以法定種類、限度以外的懲罰。

升官缺歷練 曾想離職

檢方傳喚張姓大隊長，他表示營區內飲酒，是依《國軍風紀維護實施規定》和《陸海空軍懲罰法》，而調職則是依《陸海空軍軍官任職條例》，且係人評會考量何擔任副分隊長，沒有當過主管職，因調升為分隊長，所以報由政治作戰局核發調職令。

但何7月8日在臉書上貼文，稱自己已申請退伍，最慢會在9月27日核准，「長官換人，不要我的技術，把我調到不相干的單位，我只能選擇離開」，但隔了數天後，何又再度發文寫「我終身都會認同國軍」等語。

檢察官2個月前傳喚何員，他以下基地為由並未出庭。但檢方認為，營區飲酒、調職是兩件事，所使用的法令不同，可能是何在部隊與同僚相處融洽，才會在營區內飲酒，不想調離現職。

至於何員為了歷練主管缺被調整單位，竟控告上校大隊長，十分罕見，對此，國防部昨表示不予回應。

(中國時報)

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