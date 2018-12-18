韓籍飛行傘老手 墜百米不治

2018年12月18日 04:10 中國時報 潘建志 ／屏東報導 ／屏東報導

45歲韓國籍男子玩飛行傘，意外從100公尺的高空墜落，送醫不治。（潘建志翻攝）

近年玩飛行傘死亡意外

45歲的韓國籍文姓男子，昨天到屏東縣三地門鄉賽嘉飛行場玩飛行傘，意外從100公尺的高空墜落，消防隊員趕到時男子已無生命跡象，送醫不治。據業者表示，該韓籍男子有多年飛行傘經驗，也曾到賽嘉飛行多次，初步研判可能是在山區遇到亂流，全案刻由檢警擴大偵辦。

警方說，死者為韓國籍男子MUN SEON GHWAN，他和其他5名飛行傘玩家及3名家屬共9人組團，在台灣籍導遊帶領下到屏東賽嘉玩飛行傘。

屏東縣消防局昨天下午3點27分接獲通報，在賽嘉飛行傘降落場附近約2公里的道路，有一名飛行傘玩家自高空掉落。消防人員前往救援，在附近鄉道尋獲該男子，發現男子身體雖沒有明顯外傷，但已無呼吸心跳，緊急送醫仍不治。

據了解，當時Mun駕乘的飛行傘才剛飛出去幾分鐘，便疑似遇到亂流，導致傘翼分開，當場從約100公尺高空墜落。

台籍導遊表示，這6名飛行玩家都有受過訓練，也都有證照及自己的飛行裝備，之前亦都曾來過賽嘉飛行。原本計畫來玩3天，沒想到第1天第1次飛行就發生意外；死者的太太這次也隨行參加，發生意外後大家都非常難過。

蘇姓業者表示，Mun有高級飛行證照，有多年飛行傘經驗，幾乎每年都會來賽嘉飛行，對當地地理狀況應有相當了解。這次為了參加29日舉辦的國際邀請賽，和同好一起來台練習，沒想到發生意外。

他說，Mun飛出去後轉到山的另一邊，後來被發現從高空墜落，其他人以無線電試圖聯絡亦無回應，趕緊派員搜尋並報警。當時他也在飛行場，風向及能見度都很好，如果是裝備有問題，起飛前檢查就會發現而停飛，因此研判可能是遇到亂流。

賽嘉飛行場被譽為亞洲最佳，因氣流穩定少有降雨，加上四季都能飛，冬季吸引大批日、韓好手前來，去年3月由屏縣府發出官方簽核的無動力飛行場證，成為全國第一家合法飛行場。

(中國時報)