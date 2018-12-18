心戰大隊 擋不住網路爆料

2018年12月18日 04:10 中國時報 呂昭隆 、 蕭承訓 ／台北報導 ／台北報導

國防部政戰局心戰大隊成立超過1甲子，並以「攻心、知心、固心、悅心、勵心」的專業分工，現積極轉型，平時設有心戰、播音、藝文宣傳等單位，戰時主要任務是負責心戰攻防，依戰爭型態及作戰需要，結合資訊、數位與多媒體科技發展趨勢，為瞬息萬變的心戰攻防虛擬環境，做好應變制變準備。

心理大隊也曾派員赴美受訓，參與體能訓練及語言等課程，而一般民眾較熟悉的是心戰大隊第五中隊，他的前身就是藝工隊，國內不少藝人服役時都在藝工隊擔綱勞軍演出，足跡更踏遍高山、海邊和外島偏鄉。

另一個令人津津樂道的話題，就是2006年，時任教育部長杜正勝兒子進入心戰大隊第一中隊服役，該單位被國防部歸類為專業單位，平日出操機會不多，被當成涼缺，杜正勝兒子隔年還被媒體拍到放榮譽假外出慶生，呼朋引伴到有辣妹陪酒的私人招待所。

經政戰總隊調查，認定在場辣妹是同學、學妹，決定罰勤5天，後也傳出杜的兒子在心戰中隊享有特權，但都遭單位否認。

至於此次發生軍官營區喝酒，進而狀告主官的心戰二中隊，其工作主要是每日透過電視、網路、報刊、學術著作及外軍報導等多元媒介，廣泛蒐集敵情政策謀略，並進行分析研判，洞察大陸對我方統戰作為，提供反制決策即時、正確的參考。

不過，隨著網路爆料文化興起，日前該大隊遭爆料內部管理出現漏洞，某位主官在假日留守時，多次帶未婚妻進營區，甚至一名女士官長在部隊前以下犯上，要軍官入列。被網友質疑「這單位到底怎麼了」。

(中國時報)