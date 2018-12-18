心戰大隊 擋不住網路爆料

友善列印
中國時報
／台北報導

國防部政戰局心戰大隊成立超過1甲子，並以「攻心、知心、固心、悅心、勵心」的專業分工，現積極轉型，平時設有心戰、播音、藝文宣傳等單位，戰時主要任務是負責心戰攻防，依戰爭型態及作戰需要，結合資訊、數位與多媒體科技發展趨勢，為瞬息萬變的心戰攻防虛擬環境，做好應變制變準備。

心理大隊也曾派員赴美受訓，參與體能訓練及語言等課程，而一般民眾較熟悉的是心戰大隊第五中隊，他的前身就是藝工隊，國內不少藝人服役時都在藝工隊擔綱勞軍演出，足跡更踏遍高山、海邊和外島偏鄉。

另一個令人津津樂道的話題，就是2006年，時任教育部長杜正勝兒子進入心戰大隊第一中隊服役，該單位被國防部歸類為專業單位，平日出操機會不多，被當成涼缺，杜正勝兒子隔年還被媒體拍到放榮譽假外出慶生，呼朋引伴到有辣妹陪酒的私人招待所。

經政戰總隊調查，認定在場辣妹是同學、學妹，決定罰勤5天，後也傳出杜的兒子在心戰中隊享有特權，但都遭單位否認。

至於此次發生軍官營區喝酒，進而狀告主官的心戰二中隊，其工作主要是每日透過電視、網路、報刊、學術著作及外軍報導等多元媒介，廣泛蒐集敵情政策謀略，並進行分析研判，洞察大陸對我方統戰作為，提供反制決策即時、正確的參考。

不過，隨著網路爆料文化興起，日前該大隊遭爆料內部管理出現漏洞，某位主官在假日留守時，多次帶未婚妻進營區，甚至一名女士官長在部隊前以下犯上，要軍官入列。被網友質疑「這單位到底怎麼了」。

(中國時報)

韓籍飛行傘老手 墜百米不治 魏應充假釋出獄 全心投身公益

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。