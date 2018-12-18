魏應充假釋出獄 全心投身公益

2018年12月18日 04:10 中國時報 林偉信 ／台北報導 ／台北報導

味全公司因受到大統混油案受到波及，雖經二審智財法院判決並非蓄意添加被混摻的假油而獲判無罪，但在調合油品部分卻被認定標示不實、有混淆消費者嫌疑，前董事長魏應充被判刑2年，於去年7月28日入監服刑，本月依法申請假釋獲准，昨獲准出獄，魏應充聲明表示，未來將持續推動各項文化公益。

據目擊者表示，魏應充昨從八德外役監假釋時，他的哥哥魏應交親自前往迎接，相互擁抱，兄弟親情溢於言表，隨即一起搭車離去。

味全混油案於智財法院開庭時，味全委任律師表示，味全油品的包裝、行銷手法皆通過主管機關的抽查，且是業界通用、市售產品仍持續使用的方法，主管機關的相關規範也並未規定必須標示各種油品比例，並沒有法院所認定有詐欺意圖，且強調身為董事長的魏應充無指示產品包裝與標示，卻遭判刑，並不是正義的實現。

魏應充入監服刑前受訪曾表示，其坦然面對上天給的考驗，期許大眾走出仇恨、對立與謠言，並感謝親友、員工一路相挺，相信他的清白。

此次假釋出獄後，魏應充透過聲明表示，過去2年來，魏氏兄弟公益專款，投入超過2億多元的公益支出，投入偏鄉教育、基層棒球、弱勢關懷等，未來將持續推動各項文化公益行動落實，以實際行動和更有價值的作為來對社會作出貢獻。

(中國時報)