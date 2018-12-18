深坑瑞芳公托中心 開幕

2018年12月18日 01:09 中國時報 葉書宏 ／新北報導 ／新北報導

新北市「深坑公共托育中心」、「瑞芳公共托育中心」17日下午成立，全市達到60家公共托育中心，新北市長朱立倫出席聯合開幕活動指出，公共托育成效冠於全國，期許新北市成為「愛小孩」的城市。

妥善運用閒置空間

開幕活動邀請全市第一家汐止忠厚公共托育中心首梯送托的小朋友共襄盛舉，大家一同在耶誕樹掛上卡片，象徵新北市愛小孩的心永續，提前歡度耶誕節。

朱立倫表示，新北市從第一家公共托育中心帶動至全台灣，領先台灣也改變台灣，榮獲行政院政府服務品質獎最高榮耀，家長滿意度高，這項政策不是只有新北市，將來一定可以改變台灣整個托育環境。

朱立倫說，新北市運用公部門、學校閒置的空間，搭配各種創新作為，沒有新蓋任何一棟新的大樓，完成60家公共托育中心，滿意度高、品質好、成本低，國外都希望用這樣的模式推動。

社會局表示，2017年結合私立托嬰中心及居家托育人員共同推動公共托育合作聯盟，擴大公共托育服務供給，回應家長的期許，今年更成為中央衛福部推動準公共化托育服務取經的重要依據，中央能從地方政府的成功經驗出發，進一步擴充到全國各縣市，相信是所有家長的福氣。

12月19日開放報名

社會局長張錦麗表示，深坑及瑞芳公共托育中心各收托12名0至2歲嬰幼兒，自2018年12月19日起至2019年1月4日下午5時止開放報名，若登記人數超過收托名額，於明年1月9日舉辦抽籤。

另外，家中有0至6歲幼兒的家庭可多運用親子館各項服務，詳情可到新北市政府社會局網站及「新北市育兒資訊網」查詢。

(中國時報)