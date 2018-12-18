苗栗UBike 加碼保險延免費

2018年12月18日 01:10 中國時報 陳慶居 ／苗栗報導 ／苗栗報導

苗栗縣建置的公共自行車租賃系統，30處站點自今年6月下旬陸續啟用後，租賃騎乘已逼近40萬人次，受惠最多的是通勤學生族群。縣政府再釋出利多訊息，明年起將比照北北桃加碼投保第三人責任險及個人傷害險，同時將前半小時免費的期限，自明年6月底再延後半年。

半年40萬人次使用

苗栗縣政府工務處統計，縣內的公共自行車U-Bike租賃系統，在今年6月26日陸續開通營運後，在苗栗市、頭份市及竹南鎮3大市鎮的30個站點，民眾使用率極高，整體使用人次統計，截至12月16日為止，使用公共自行車者已達39萬多人次。

工務處進一步統計，苗栗縣在苗栗、頭份及竹南3市鎮的營運站點，其中以苗栗高中站點使用率最多，達4.6萬人次，其次為竹南火車站西站及苗栗火車站西站，各有3.6及3.4萬人次，是全縣使用率最高的前3名。

由於公共自行車使用率不低，縣府將加碼提供使用人更安全保障及優惠，工務處指出，明年起希望加碼提供第三人責任險及個人仍同險，1年約提撥100萬元預算保障使用人權益，另外就是將前半小時免費使用期限，從原先規畫的2019年6月30日，延長到同年12月31日，讓更多人受惠，這筆預算大約要600萬元左右。

嘉惠通勤學生族群

工務處指出，針對公共自行車這項福利已比照北北桃的保障，目前正辦理招標手續中，最快明年元月生效，另前半小時免費優惠早超越其他都會，希望吸引更多通勤、通學及背包客等族群利用，再提高U-Bike使用率。

(中國時報)