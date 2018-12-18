台酒董座 回鍋嘉義副縣長

嘉義縣新科縣長翁章梁（左三）公布第1波小內閣，副縣長吳容輝（右三）、祕書長羅木興（右二）、機要祕書龔孟麟（左二）、教育處長鄧進權（右一）及經發處長江振瑋（左一）。（張亦惠攝）

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中國時報
／嘉縣報導

嘉義縣準縣長翁章梁17日公布第1波小內閣名單，副縣長將由現任台灣菸酒公司董事長吳容輝擔任，此次是吳第4度出任副縣長，令人矚目。祕書長為現任縣府參議羅木興、機要祕書是曾任太保戶政事務所祕書的龔孟麟、教育處長為現任彰化縣教育處長鄧進權、經發處長是現任台中市政府經發局專門委員江振瑋，第2波人事將於19日公布。

人事布局 穩中求變

其中吳容輝、羅木興及龔孟麟皆為嘉義縣府熟面孔，鄧進權及江振瑋則分別來自彰化縣及台中市。翁章梁表示，這次人事布局要穩中求變，希望副縣長、祕書長跟機要祕書，是具有在地經驗，對嘉義夠了解的人來擔任，讓嘉義縣政府能穩定下來，往前繼續邁進，也謝謝吳容輝願意接受他的邀請。

吳容輝為嘉義人，曾任嘉義縣政府環保局長、縣府祕書長、副縣長，熟稔嘉義縣務；翁章梁曾任嘉義縣社會局長，2人是具革命情感老同事。

吳容輝在前縣長李雅景時代即任副縣長，陳明文第2任縣長內，曾以祕書長代理副縣長，張花冠任縣長後同樣找他擔任副手，加上翁章梁，歷任4位縣長的資歷頗為罕見。

勇敢轉型 貢獻家鄉

吳容輝表示，他和翁過去是老同事，知道翁是會做事的人，也認同「勇敢轉型」的理念，就像他在台灣菸酒公司推動改革創新一樣，自己在台酒2年4個月階段性任務已完成，未來將自己貢獻給家鄉也感到十分踏實。

祕書長羅木興長期在縣府任職，對各處室業務皆有了解，目前是縣府參議；翁說，嘉義轉型需要跨部會協調，羅木興是合適的人選。機要祕書龔孟麟是公務員退休，清楚嘉義生態。翁章梁表示，教育處長鄧進權及經發處長江振瑋皆有其他縣市的經驗，挖角他們來協助解決嘉義的發展問題。

(中國時報)

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