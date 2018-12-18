半價船票取消 綠島居民跳腳

2018年12月18日 01:10 中國時報 莊哲權 ／台東報導 ／台東報導

台東縣政府調漲富岡港交通船停泊費，漲幅高達3倍，交通船業者不堪負荷，公告明年元月15日起取消綠島居民半價的優待船票，引發綠島居民強烈反彈，將接任綠島鄉長的謝賢裕相當不滿，表示將發動抗爭，農業處長許瑞貴保證「絕對不會增加離島居民負擔」。

準綠島鄉長將發動抗爭

從台東富岡港到綠島船票單程為460元，綠島居民優待票為250元、居民憑票根還可以再向鄉公所申請80元離島交通補貼，不過交通船業者貼出公告，指縣府大幅調漲停泊費，因此貼出公告，明年元月15日起取消綠島居民半價的優待票。

順利當選綠島鄉長的縣議員謝賢裕昨天質詢指出，去年就堅決反對縣府為了自籌部分富岡港擴建經費，把船隻停泊費漲3倍，如今交通船業者要將調漲的費用反映在「綠居票」上，嚴重影響最弱勢的綠島居民權益，他不排除上任後，站在綠島鄉長的立場，領著鄉民到台東縣政府、縣議會、船舶公會抗議。

客輪業者、綠島新當選縣議員李數奼表示，縣政府調漲停泊管理費後，她2艘客輪1年要繳新台幣400多萬元，實在無法負荷，這個月是淡季，就要繳150萬元，根本入不敷出；她建議台東縣政府參考國內碼頭收費標準，調降停泊費。

2艘客輪年繳費400多萬

農業處長許瑞貴表示，中央規定富岡港擴建經費20％由縣府自籌，基於使用者付費原則，因此調漲船隻停泊費，未來會與將上任的縣長饒慶鈴及鄉公所協商，即使交通船業者取消優惠票價，他保證，未來綠島居民負擔絕對不會增加。

(中國時報)