陳炳甫指別太嚴格 何志偉盼聚焦政見

國民黨北市立委參選人陳炳甫要大家不要那麼嚴格。（張立勳攝）

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中國時報
／台北報導
民進黨北市士林大同區立委補選參選人何志偉期盼選舉能聚焦在候選人提出政見上的討論。（林縉明攝）

台北市立委補選開跑，「柯家軍」推派北市觀傳局長陳思宇參選，被質疑利用市府資源打選戰，陳思宇雖說是負責的表現，昨早觀傳局活動卻又缺席，挨批自打臉。國民黨參選人陳炳甫17日表示，既然請假，沒有出席也正常，大家不要那麼嚴格，相信陳思宇對自己也非常謹言慎行；民進黨參選人何志偉認為，選舉應該把焦點回歸候選人提出的政見討論。

北市士林、大同立委補選再現「三腳督」，除代表白色力量的陳思宇、藍營陳炳甫及綠營何志偉，陳思宇在登記日對外聲稱已遞辭呈，前天上午仍以觀傳局長身分出席路跑活動，遭人質疑公器私用，陳思宇解釋說是負責，不料，昨早觀傳局活動卻不見陳思宇，又被人嘲諷根本是「自打臉」。

對此，陳炳甫說，既然請假，沒有出席也是正常，總是有一些資料要回市府整理，他還要大家不要那麼嚴格，這兩天各界對陳思宇有不同聲音，相信陳思宇自己也非常謹言慎行，他認為，處理上還算OK。

對於陳思宇至今仍帶職參選是否感到不公平？何志偉昨表示，沒有公不公平的問題，選舉競爭，競而不爭，網路有很多評論，不需要他再去評論，要跟對手說聲加油，期待選舉能聚焦在候選人提出政見上的討論。

(中國時報)

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