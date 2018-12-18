柑城橋下自行車道 明年3月完工

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中國時報
／新北報導

建造超過20年的柑城橋，連接樹林、板橋、土城地區，因橋面狹窄交通壅塞，2016年改建拓寬，市長朱立倫17日前往視察，目前主橋段已完工通車，正在架設自行車共用道，預計明年3月全面完工，未來將串連大漢溪、三峽河沿岸車道，打造全新自行車路網。

朱立倫到場視察，聽取工程團隊報告施工進度，並逐項介紹橋樑材質和設計構想。朱立倫表示，柑城橋改建後成為一座嶄新的橋樑，自行車道將在明年3月10日完工，打造汽車、機車、自行車和行人的四合一路網，除了能紓解民眾上下班塞車之苦，也提供當地觀光、休憩空間。

工務局新工處指出，柑城橋斥資7億9千萬餘元改建，施工期間為確保車輛通行順暢，採「半半施工」模式，先在舊橋下游側先興建另一座10公尺新橋，通車後再將舊橋拆除並拓寬為14.4公尺，並延伸擺接堡路銜接柑城橋土城端，前後經過4次的交維改道，工程才得以逐步完工。

新工處說明，柑城橋從原先的284公尺縮短為271公尺，2車道增加為4車道，橋梁底高程達17.89公尺，高於防洪高程16.19公尺，擺接堡路、柑城橋也選用承載力、耐熱程度和滲透率較高的特殊鋪面，確保橋體結構安全，加強防洪、防災能力，另外也採取七彩光雕設計。

新工處說明，為活用柑城橋下的河岸高灘地，特別在橋樑兩端各設置自行車牽引道，帶動河濱休閒運動空間發展，未來自行車道可一路連接到三峽、大漢溪、淡水河岸。

(中國時報)

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