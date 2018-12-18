台積電竹科擴建 徵地待解決

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中國時報
羅浚濱／竹市報導

新竹科學園區管理局因應台積電設立研發中心需求，以竹科擴建計畫將徵收寶山鄉大崎村約30公頃土地，土地徵收面臨賣和不賣兩派意見，科管局長王永壯表示，將努力化解，期明年7、8月能順利取土地提供建廠。

竹科目前開發可使用面積653公頃，可出租土地面積274.3公頃，出租率達到100％，用地已飽和，台積電為設立研發中心，依園區管理設置條例直接向行政院提出用地需求，科技部以竹科擴建計畫報准執行。

寶山鄉縣議員邱振瑋指出，竹科擴建計畫在鄉公所開過2次說明會，他關注公共利益，要求道路拓寬、興建運動公園、兒童公園及停車場等公共設施，科管局都已承諾規畫設置。

邱振瑋說，該計畫徵地約30公頃，很早就被列入竹科特定區，40年來都被禁建，市價徵收每坪約1到2萬元，但缺乏居住正義。

在民眾掛白布條抗爭後，科管局已有善意回應，同意新增4公頃社區配售地，依地主土地多寡順序配售，如人數多，再採用抽籤，也就是說科管局共要徵收約35公頃的土地。

邱振瑋指據了解，絕大部分地主都希望被徵收，少數原住戶和土地租給人蓋鐵皮屋工廠者不願被徵收，土地持分複雜的家族，則希望提高徵收價格。

王永壯表示，竹科擴建計畫相關環評已送科技部，很多地主都希望徵收，對少數不願徵收的地主將再開協調會努力化解，希望依照相關開發規畫行程，明年第三季能取得土地，提供給台積電等廠商建廠。

(中國時報)

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