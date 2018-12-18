虎尾糖廠酒精槽「像羅馬競技場」

雲林縣虎尾糖廠酒精槽深富歷史意義，遊客開心留影。（許素惠攝）

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中國時報
／雲林報導

雲林縣虎尾糖廠首度開放已有1甲子的酒精槽供參觀，該槽曾為日據時代東亞地區最大規模的酒精工場重要設備，生產工業酒精銷往日本並提供軍事飛機的燃料，二戰時因而遭美軍炸毀；1958年整建，圓型建築宛如羅馬競技場，十分珍貴，遊客讚嘆不已。

虎尾糖廠土開課蕭再峰、林冠廷、洪子捷等解說員，引領大家穿過參天古木，兩座部分頹圮的圓型紅磚建物矗立眼前，「這就是酒精槽」，遊客紛紛拍照，並大為讚嘆。

蕭再峰指出，虎尾糖廠兩座酒精槽原屬虎尾酒精工廠所有，前身是「大日本製糖株式會社虎尾製糖所虎尾酒精工場」，1926年4月許可設立，同年11月開始製造生產酒精，1928年增設1座酒精槽，產量增加60％，年產量6600公噸，不但是台灣最大，也是東洋第一。

洪子捷表示，虎尾糖廠酒精製造的機械多半是由法國進口，酒精槽的儲存大鐵桶則由大陸上海製造，不過，大鐵桶已經拆除，僅存的2座磚槽，是目前全台最大。

林冠廷表示，台糖酒精槽造型均異，虎尾3座之一已毀，僅存目前這兩座，雖荒廢已久，圓型紅磚造型獨一無二，很像羅馬競技場，由於酒精槽出水溫熱，出水口是虎尾人的「溫泉泳池」，不少虎尾人都曾在出水口泡「溫泉」或游泳，成為虎尾人集體的童年美好回憶。

(中國時報)

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