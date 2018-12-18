研發碳黑塗料當開關 奪旺宏獎

2018年12月18日 01:10 中國時報 林宏聰 ／高雄報導 ／高雄報導

傳統開關為機械原理，按壓易生火花，中山工商學生林紀存無意間發現書法黑墨有電容感應特性，研發1年完成碳黑塗料，塗上薄薄一層即可控制訊號，這項研究榮獲有「高中職諾貝爾獎」美譽的旺宏科學獎銀牌獎，是唯一獲獎的私校學生。

林紀存有次純粹好玩，拿三用電表測量班上一位同學的書法作品，意外出現電容感應特性，他深入探討碳黑塗料的導電性，發現煤煙粒子的比例是影響電容感應的關鍵，而為了掌握塗料的濃度、溫度、濕度，他花了整整1年多，才試出最佳比例。

校長林昭億說，過去各種電燈、電器的機械原理開關按壓容易產生火花，難免發生危險，而林紀存的塗料兼具安全、環保，若未來成功用來控制電容訊號，在電器或牆上塗薄薄一層就能當成開關，用途將相當廣泛。

指導老師楊鎮澤鼓勵林紀存參加第17屆旺宏科學獎，這個獎項被稱為「高中職界諾貝爾獎」，以往多是第一志願公立學校獲獎，中山工商「想都不敢想」，這次林紀存實踐自己最愛的廣告詞「不做不怎麼樣，做了才更不一樣」，毅然決定參賽。

他說，從研究到實驗，遇到挫折是家常便飯，也經常想要放棄，幸好最後都咬牙撐下來，最後得到銀牌獎獲20萬元獎金，不僅是校史第1位獲得該獎項，也是今年唯一獲獎的私立學校學生，他和指導老師都感到既意外又興奮。

(中國時報)