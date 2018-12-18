4成老者自認退休金不足

2018年12月18日 01:10 中國時報 林縉明 ／台北報導 ／台北報導

因應高齡化社會來臨，台北市立大學市場調查行銷策略中心針對65歲以上民眾進行調查，超過8成受訪者認為台灣貧富不均問題嚴重，其中有近5成對目前整體經濟競爭力沒信心，有41％認為準備的退休金不夠用。學者分析，調查顯示不論年輕或老年族群對整體經濟沒信心，認為台灣經濟短期內沒有機會蓬勃發展。

內政部今年4月公布，65歲以上老年人口占總人口數比率14.5％，宣告進入「高齡社會」，北市大為了解老年族群民意趨向，作為高齡化社會因應，針對經濟面、財務面、社會面及休閒健康等4大層面，希望提供未來制定施政方針參考。

調查結果顯示，逾48％年長者對台灣整體經濟競爭力沒信心，值得一提的是超過8成5認為台灣貧富不均問題嚴重；退休金部分，比起一次領，民眾選擇每月請領比率較高，但超過41％覺得退休金不夠用。

社會面議題部分，年長者對於政府推動的「長照政策」有信心34.3％、沒信心37.1％；此外，接近5成受訪者一年內未曾參加國內外旅遊，但有超過7成平均每周運動3至7次，落實要活就要動的口號。

北市大市場調查行銷策略中心主任張智鈞分析，歷經青年、女性及老年族群調查，普遍對於整體經濟發展沒信心，連帶影響長者退休生活規畫，擔心退休金不夠支應，建議政府可以配合長照推動投入資源，並鼓勵養成運動習慣，讓退休後健康、生活無後顧之憂。

(中國時報)