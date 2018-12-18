混凝土廠爆管 野溪秒變紅河

新竹市香山區海水川橋下野溪疑因工廠流出大量廢水，整條小溪被染成「紅河」。（徐養齡翻攝）

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中國時報
／竹市報導

新竹市香山區海水川橋下野溪疑因工廠管線爆管，流出大量工業廢水，整條小溪被染成「紅河」，魚屍滿布河床，市府環保局獲報後查出釀禍的混凝土業者，要求業者將廢水抽回處理，並祭出250萬元罰單嚴懲。

「太扯了，整條河都被嚴重汙染！」不少香山居民目擊河川被染紅的慘狀，並伴隨著濃嗆氣味，痛批汙染元凶「太惡劣！」也憂心位於下游的農、漁民可能也將連帶受廢水影響，紛紛打電話向環保局陳情檢舉。

當地居民們說，一早就發現河川遭大量紅色有機溶劑汙染，沿著野溪流到中、下游，河床布滿大量魚屍，就連生命力超強的吳郭魚都難以倖免，整條河不僅變成紅河，水面上還冒著泡泡，生機勃勃的野溪頓時成死水。

環保局稽查人員到場實勘，追到源頭為1間混凝土工廠，業者表示是因管線爆裂導致凝固劑外洩，並非故意排放，不過河流遭汙染已成事實，當局決定從嚴究辦。

該混凝土業者廠區設置2個40噸圓形桶槽，分別盛裝地下水及凝固劑，從事劣質混凝土攪拌用，疑因桶槽破損發生洩漏，液體沿廠內排水溝排放至場區旁排水渠道，汙染海水川橋下支流野溪。

環保局表示，稽查人員連兩日來多次至現場採樣，查出排廢水的工廠未申請水泥製品汙水排放許可，且排放水不符標準，現場裁罰250萬元，並依違反水汗染防治法移送法辦，待詳細檢驗結果出爐，會再倍數增加罰款。

(中國時報)

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