王老吉欠薪2個月 高層道歉

2018年12月18日 01:10 中國時報 李依璇 ／台北報導 ／台北報導

擁有百年歷史的涼茶品牌「王老吉」去年來台開設手搖飲料店，沒想到短短一年公司就以搬家為由，積欠90名員工2個月薪水，台北市勞動局10日完成初步檢查，認定王老吉違反勞基法，最高可開罰百萬。王老吉高層主管出面道歉，表示「17日下班前一定發完薪資！」

「1828王老吉涼水鋪」由大陸廣藥授權台灣代理，2017年在台北新光三越A11開設旗艦店，之後全台陸續展店，包括桃園、宜蘭、台中、高雄等地，共有7間分店，目前擁有約90名員工。引人關注的是，王老吉今年10月時才宣布，11月起所有員工加薪5％，現在卻被內部員工爆出拖延薪水，令人不禁懷疑王老吉營運的誠信。

王老吉涼水舖公司主管昨日早上出面道歉，「遲發薪水是不對的，造成員工困擾，感到很抱歉！」並向外界承諾，下班前一定會將門市及總公司共90名員工的11月薪資發放完畢。

公司主管表示，員工發薪日是每月10號，但本月10號前已告知員工，因公司搬家，薪水將會延遲發放，上周五（14日）才設定好網路線，而辦公室內部仍在整理，預計明天才會接通電話線。

勞動局科長陳昆鴻表示，接獲內部員工反映後，隔天立即前往稽查，本月總共查核兩次，一次去現場，另一次則是要求王老吉攜帶相關文件至勞動局接受檢查，發現王老吉確實沒有發放9、10月薪水，甚至連勞工出勤紀錄也沒有，目前已開罰並要求資方改善，若一周內沒有下文，將依照勞基法再次開罰。

(中國時報)